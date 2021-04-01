«Где новый Ферстаппен?» Уэббер недоволен возвращением Алонсо
По мнению Марка, Alpine стоило поставить на юниора
Марк Уэббер был одним из главных друзей Фернандо Алонсо, когда оба выступали в Формуле 1. Однако австралиец считает, что Alpine совершила ошибку, вернув испанца в чемпионат после двухлетней паузы.
По мнению Уэббера, несмотря на заслуги и громкость имени Алонсо, команде стоило сосредоточиться на молодых талантах.
«Я очень уважаю Фернандо, он один из лучших в истории нашего спорта, – сказал Уэббер в подкасте On the Marbles. – Когда он был на пике, мало кто мог превзойти его в гонке.
Но где следующий Макс Ферстаппен? Следующий Шарль Леклер? Они так же важны для спорта, как Фернандо был важен в свои 20 лет. Да, у Фернандо все еще громкое имя, и для Испании, и для нашего спорта. Но я бы хотел, чтобы мы были сосредоточены на будущем и нашли нового Алонсо, как это было 20 лет назад».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Марк Уэббер , Фернандо Алонсо
|Автор
|Иван Матушкин