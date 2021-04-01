«Где новый Ферстаппен?» Уэббер недоволен возвращением Алонсо

Марк Уэббер был одним из главных друзей Фернандо Алонсо, когда оба выступали в Формуле 1. Однако австралиец считает, что Alpine совершила ошибку, вернув испанца в чемпионат после двухлетней паузы.

По мнению Уэббера, несмотря на заслуги и громкость имени Алонсо, команде стоило сосредоточиться на молодых талантах.

«Я очень уважаю Фернандо, он один из лучших в истории нашего спорта, – сказал Уэббер в подкасте On the Marbles. – Когда он был на пике, мало кто мог превзойти его в гонке.

Но где следующий Макс Ферстаппен? Следующий Шарль Леклер? Они так же важны для спорта, как Фернандо был важен в свои 20 лет. Да, у Фернандо все еще громкое имя, и для Испании, и для нашего спорта. Но я бы хотел, чтобы мы были сосредоточены на будущем и нашли нового Алонсо, как это было 20 лет назад».