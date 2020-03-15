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Где начнется сезон Формулы 1? В Канаде выразили готовность принять Гран При в июне

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Где начнется сезон Формулы 1? В Канаде выразили готовность принять Гран При в июне
Автор:
, редактор
15 мар. 2020 г., 15:20

Организаторы гонки в Монреале не нашли причин для переноса или отмены этапа

После отмены Гран При Австралии в паддоке Формулы 1 появились сообщения о том, что первый Гран При сезона может пройти в Баку 7 июня. Однако накануне стало известно о запрете массовых спортивных мероприятий в Азербайджане. Это может поставить проведение этапа под угрозу.

В таком случае сезон может стартовать 14 июня в Монреале. Руководство канадского этапа готовится к Гран При без изменений – то есть в заранее запланированные даты и со зрителями на трибунах.

«Подготовка к Гран При Канады 12-14 июня идет обычным ходом. Мы постоянно отслеживаем ситуацию, а та все время меняется. Также мы поддерживаем связь с Ф1, FIA и властями страны. Наш приоритет – провести безопасный уик-энд. Если ситуация изменится, специалисты по общественному здоровью нам сообщат», – говорится в заявлении организаторов.

На вечер 14 марта в Канаде было зарегистрировано 244 случая заболевания коронавирусом. Из них 21 приходится на провинцию Квебек, где расположен Монреаль. Ранее из-за эпидемии в Канаде отменили чемпионат мира по фигурному катанию.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо ушел в самоизоляцию после того, как коронавирус обнаружили у его жены. На границе Канады приезжих проверяют в случае проявления подозрительных симптомов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Канады Билеты
Местонахождение Монреаль
Автор Иван Матушкин

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