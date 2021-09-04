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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Где Mercedes уступает Red Bull в Зандфорте? Версия Боттаса

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Финский пилот назвал конкретный поворот, где чемпионская команда проигрывает соперникам

Где Mercedes уступает Red Bull в Зандфорте? Версия Боттаса

Преимущество болида Red Bull над автомобилем Mercedes на трассе в Зандфорте особенно заметно при прохождении поворота Хугенхольц. Таким впечатлением поделился с журналистами после окончания квалификации Гран При Нидерландов Валттери Боттас.

«Это прекрасная трасса с отличной атмосферой. Так что, гонять тут весело, – заявил финн. – Ощущения от машины тоже были неплохими. Но нам по-прежнему не хватает немного скорости в первом секторе по сравнению с Red Bull – особенно в районе 3-го поворота. Поэтому сегодня наши соперники были недосягаемы. Но у нас все-таки есть две машины в первой тройке – и хотя обгонять здесь не слишком сподручно, у нас могут появиться возможности на старте и благодаря стратегии. Думаю, гонка завтра будет увлекательной».

Впрочем, «недосягаемость» болида Red Bull была относительной – напомним, что Льюис Хэмилтон в борьбе за поул проиграл Максу Ферстаппену всего 0,038 секунды.

«Макс проехал прекрасный круг, а наши результаты были так близки, – заявил семикратный чемпион мира в мини-интервью по окончании заездов. – Я пытался опередить его, но после пропущенной вчера [из-за поломки силовой установки] тренировки сегодняшний день был достаточно сложным. Я выложился на максимум, но Макс проехал фантастический круг и заслужил право быть на поуле».

Свою победу в квалификации прокомментировал и сам Ферстаппен: «Машиной было очень приятно управлять – да и трасса тоже играет свою роль. В квалификационном режиме, когда в баке остается мало топлива, ощущения просто потрясающие. Завтра я не жду простой гонки: нам предстоит намотать немало кругов, а шины на высоких скоростях подвергаются серьезным нагрузкам. Но все же рассчитываю завершить сегодня то, что неплохо начали сегодня».

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