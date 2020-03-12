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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При Австралии / Аналитика

Где Mercedes прячет систему DAS: первое фото

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Где Mercedes прячет систему DAS: первое фото
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
12 мар. 2020 г., 11:02

В течение последних недель устройство системы «двухмерного» руления Mercedes стало, пожалуй, главной загадкой в паддоке Ф1. Сделанное в Мельбурне фото Джорджо Пиолы не дает ответа – но наглядно демонстрирует связанные с появлением DAS изменения.

Система изменения схождения передних колес, которую команда Mercedes впервые испытала на предсезонных тестах в Барселоне, стала одной из горячих тем последних недель. Кто-то подвергает сомнению легальность решения (Ferrari и Red Bull, в частности, обратились за разъяснениями в FIA), кто-то восхищается находчивостью конструкторов немецкой команды, кто-то пытается разгадать нюансы устройства новинки.

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В настоящий момент популярнее всего среди технических специалистов версия о том, что у болида W11 есть две рулевых рейки (расположенных одна на другой) с разными настройками схождения. Перемещая рулевую колонку вперед и назад, пилоты переключаются с одной рейки на другую. Является система целиком механической или в ней задействован некий гидравлический элемент – вопрос пока также открытый.

По ходу тестов в Барселоне передняя часть монокока Mercedes всегда была закрыта карбоновой накладкой – и фото, сделанное Джорджо Пиолой в Мельбурне, позволяет если не узнать об устройстве DAS, то оценить ряд связанных с этой системой нюансов. В частности, стоит обратить внимание на то, насколько более сложной стала конфигурация корпуса рулевой рейки – это легко оценить, сравнив фотографии этого и прошлого годов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Сессия Четверг
Местонахождение Альберт-Парк
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Франко Нуньес

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