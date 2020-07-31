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Формула 1 / ГП Великобритании / Анонс

Где и когда смотреть Гран При Великобритании Формулы 1. Расписание трансляций

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Где и когда смотреть Гран При Великобритании Формулы 1. Расписание трансляций
31 июл. 2020 г., 01:00

После серии этапов в Центральной Европе чемпионат мира нанесет визит на родину действующего чемпиона мира

Формула 1 приехала в Великобританию. Две гонки подряд пройдут на трассе, около которой базируется большинство участников чемпионата – включая формально немецкий Mercedes, формально австрийский Red Bull и формально французский Renault. 

4-й этап чемпионата мира
 Гран При Великобритании
30 июля - 2 августа
Трасса «Сильверстоун»

Если в недавно открытых Ф1 странах Гран При проводились на одной и той же трассе и всегда входили в календарь чемпионата мира, с британской гонкой все немного сложнее. В эти выходные пройдет:

73-й Гран При Великобритании
69-й Гран При Великобритании в статусе этапа чемпионата мира
55-й Гран При Великобритании на трассе «Сильверстоун»
54-я гонка на трассе «Сильверстоун» в статусе этапа чемпионата мира
53-й Гран При Великобритании на трассе «Сильверстоун» в статусе этапа чемпионата мира

Расписание уик-энда и трансляций: 

Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время)

 

Первая тренировка

 

31 июля,

пятница

  13:00-14:30

Прямой эфир: 

Матч ТВ и Матч! Арена, 12:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 21:25

Вторая

тренировка

31 июля,

пятница

  17:00-18:30

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 16:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 23:05 и 9:40 (1 августа)

Третья

тренировка

1 августа,

суббота

  13:00-14:00

Прямой эфир: 

Матч ТВ и Матч! Арена, 12:55 

 

Запись: 

Матч! Арена, 8:20 (2 августа)
Квалификация

1 августа,

суббота

  16:00-17:00

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 15:55 

 

Запись: 

Матч! Арена, 18:55

+ 9:30 (2 августа)
Гонка

2 августа,

воскресенье

  16:00

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 16:00

 

Запись:

Матч! Арена, 19:45

Матч ТВ, 3:30 (3 августа)

 Также продолжится показ гонок Формулы 2 и Формулы 3:

Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время)

Формула 3, гонка 1

1 августа,

суббота

  11:20

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 11:20

 

Запись

Матч! Арена, 22:00 и 6:00 (2 августа)

Формула 2, гонка 1

1 августа,

суббота

  17:40

Прямой эфир:

Матч! Арена, 17:40

 

Запись

Матч! Арена, 22:55 и 7:00 (2 августа)

Формула 3, гонка 2

2 августа,

воскресенье

  10:40

Прямой эфир:

Матч! Арена, 10:40

Формула 2, гонка 2

2 августа,

воскресенье

  12:05

Прямой эфир:

Матч! Арена, 12:05

Предварительный прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

31 июля,

пятница

 24 / 14 °C

Переменная облачность

 10 %

Южный,

4,4 м/с

 до 72 %

1 августа,

суббота

 22 / 13 °C

Переменная облачность

 20 %

Юго-западный,

5,9 м/с

 до 80 %
2 августа, воскресенье 20 / 11 °C

Пасмурно,

временами дожди

 40 %

Западный,

5,6 м/с

 до 81 %

Статистика 2019 года:

Лучшее время

первой тренировки

 1:27.173 – France Пьер Гасли / Italy Toro Rosso

Лучшее время

второй тренировки

 1:26.732 –  Валттери Боттас /  Mercedes

Лучшее время

третьей тренировки

 1:25.905 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari

 

Время поула

 

 1:25.093 –  Валттери Боттас /  Mercedes
Победитель

  Льюис Хэмилтон /  Mercedes

1 час 21 мин 08.452 секунды

Средняя скорость – 226,419 км/ч
Лучший круг в гонке 1:27.369 –   Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Подиум

1.  Льюис Хэмилтон /  Mercedes

2.  Валттери Боттас /  Mercedes

3. Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Полные результаты Гран При Великобритании 2019
Освежите в памяти ту гонку

Обзор Гран При: Хэмилтон всерьез боролся с Боттасом, а Феттель врезался в Ферстаппена

Результаты Гран При последних пяти лет:

Год Поул-позиция Лучший круг Победитель гонки Победившая команда
2019  Валттери Боттас  Льюис Хэмилтон  Льюис Хэмилтон  Mercedes
2018  Льюис Хэмилтон Germany Себастьян Феттель Germany Себастьян Феттель Italy Ferrari
2017  Льюис Хэмилтон  Льюис Хэмилтон  Льюис Хэмилтон  Mercedes
2016  Льюис Хэмилтон  Нико Росберг  Льюис Хэмилтон  Mercedes
2015  Льюис Хэмилтон  Льюис Хэмилтон  Льюис Хэмилтон  Mercedes

Рекордсмены Гран При Великобритании:

  Пилоты Команды
Победы

 Льюис Хэмилтон (6)

 Italy Ferrari (17)
Поулы

 Льюис Хэмилтон (6) 

 Italy Ferrari (15)
Лучшие круги

 Найджел Мэнселл (7)

 Italy Ferrari (20)

 

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Этап ГП Великобритании
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