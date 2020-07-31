Где и когда смотреть Гран При Великобритании Формулы 1. Расписание трансляций
После серии этапов в Центральной Европе чемпионат мира нанесет визит на родину действующего чемпиона мира
Формула 1 приехала в Великобританию. Две гонки подряд пройдут на трассе, около которой базируется большинство участников чемпионата – включая формально немецкий Mercedes, формально австрийский Red Bull и формально французский Renault.
|4-й этап чемпионата мира
|Гран При Великобритании
|30 июля - 2 августа
|Трасса «Сильверстоун»
Если в недавно открытых Ф1 странах Гран При проводились на одной и той же трассе и всегда входили в календарь чемпионата мира, с британской гонкой все немного сложнее. В эти выходные пройдет:
|73-й Гран При Великобритании
|69-й Гран При Великобритании в статусе этапа чемпионата мира
|55-й Гран При Великобритании на трассе «Сильверстоун»
|54-я гонка на трассе «Сильверстоун» в статусе этапа чемпионата мира
|53-й Гран При Великобритании на трассе «Сильверстоун» в статусе этапа чемпионата мира
Расписание уик-энда и трансляций:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Трансляции (московское время)
|
Первая тренировка
|
31 июля,
пятница
|13:00-14:30
|
Прямой эфир:
Матч ТВ и Матч! Арена, 12:55
Запись:
Матч! Арена, 21:25
|
Вторая
тренировка
|
31 июля,
пятница
|17:00-18:30
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 16:55
Запись:
Матч! Арена, 23:05 и 9:40 (1 августа)
|
Третья
тренировка
|
1 августа,
суббота
|13:00-14:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ и Матч! Арена, 12:55
Запись:
Матч! Арена, 8:20 (2 августа)
|Квалификация
|
1 августа,
суббота
|16:00-17:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 15:55
Запись:
Матч! Арена, 18:55
+ 9:30 (2 августа)
|Гонка
|
2 августа,
воскресенье
|16:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 16:00
Запись:
Матч! Арена, 19:45
Матч ТВ, 3:30 (3 августа)
Также продолжится показ гонок Формулы 2 и Формулы 3:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Трансляции (московское время)
|
Формула 3, гонка 1
|
1 августа,
суббота
|11:20
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 11:20
Запись
Матч! Арена, 22:00 и 6:00 (2 августа)
|
Формула 2, гонка 1
|
1 августа,
суббота
|17:40
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 17:40
Запись
Матч! Арена, 22:55 и 7:00 (2 августа)
|
Формула 3, гонка 2
|
2 августа,
воскресенье
|10:40
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 10:40
|
Формула 2, гонка 2
|
2 августа,
воскресенье
|12:05
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 12:05
Предварительный прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
31 июля,
пятница
|24 / 14 °C
|
Переменная облачность
|10 %
|
Южный,
4,4 м/с
|до 72 %
|
1 августа,
суббота
|22 / 13 °C
|
Переменная облачность
|20 %
|
Юго-западный,
5,9 м/с
|до 80 %
|2 августа, воскресенье
|20 / 11 °C
|
Пасмурно,
временами дожди
|40 %
|
Западный,
5,6 м/с
|до 81 %
Статистика 2019 года:
|
Лучшее время
первой тренировки
|1:27.173 – Пьер Гасли / Toro Rosso
|
Лучшее время
второй тренировки
|1:26.732 – Валттери Боттас / Mercedes
|
Лучшее время
третьей тренировки
|1:25.905 – Шарль Леклер / Ferrari
|
Время поула
|1:25.093 – Валттери Боттас / Mercedes
|Победитель
|
Льюис Хэмилтон / Mercedes
1 час 21 мин 08.452 секунды
Средняя скорость – 226,419 км/ч
|Лучший круг в гонке
|1:27.369 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Подиум
|
1. Льюис Хэмилтон / Mercedes
2. Валттери Боттас / Mercedes
3. Шарль Леклер / Ferrari
|Полные результаты
|Гран При Великобритании 2019
|Освежите в памяти ту гонку
|
Обзор Гран При: Хэмилтон всерьез боролся с Боттасом, а Феттель врезался в Ферстаппена
Результаты Гран При последних пяти лет:
|Год
|Поул-позиция
|Лучший круг
|Победитель гонки
|Победившая команда
|2019
|Валттери Боттас
|Льюис Хэмилтон
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2018
|Льюис Хэмилтон
|Себастьян Феттель
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|2017
|Льюис Хэмилтон
|Льюис Хэмилтон
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2016
|Льюис Хэмилтон
|Нико Росберг
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2015
|Льюис Хэмилтон
|Льюис Хэмилтон
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
Рекордсмены Гран При Великобритании:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Льюис Хэмилтон (6)
|Ferrari (17)
|Поулы
|
Льюис Хэмилтон (6)
|Ferrari (15)
|Лучшие круги
|
Найджел Мэнселл (7)
|Ferrari (20)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|ГП Великобритании
|Местонахождение
|Сильверстоун