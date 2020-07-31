Формула 1 приехала в Великобританию. Две гонки подряд пройдут на трассе, около которой базируется большинство участников чемпионата – включая формально немецкий Mercedes, формально австрийский Red Bull и формально французский Renault.

4-й этап чемпионата мира Гран При Великобритании 30 июля - 2 августа Трасса «Сильверстоун»

Если в недавно открытых Ф1 странах Гран При проводились на одной и той же трассе и всегда входили в календарь чемпионата мира, с британской гонкой все немного сложнее. В эти выходные пройдет: