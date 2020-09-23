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Формула 1 / Гран При России / Анонс

Где и когда смотреть Гран При России Формулы 1. Расписание трансляций

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Где и когда смотреть Гран При России Формулы 1. Расписание трансляций

После дебюта в календаре российская трасса приняла уже шесть гонок, и побеждала здесь всегда только одна команда…

После недельного перерыва сезон Формулы 1 продолжится на черноморском побережье. В седьмой раз подряд чемпионат мира посетит Сочи, где пока никому не удалось отобрать победу у гонщиков Mercedes.

9-й этап чемпионата мира
Russian Federation Гран При России
25-27 августа
Трасса «Сочи Автодром»

Трасса в Имеретинской низменности близ Адлера приняла все до единого Гран При России в XXI веке. Но за сто лет до этого – в 1913-м и 1914-м – гонка с таким названием дважды проходила близ Санкт-Петербурга. К слову, и тогда победа оба раза досталась гонщикам на Benz!

9-й Гран При России
7-й Гран При России в статусе этапа чемпионата мира
7-й Гран При России на «Сочи Автодроме»
7-я гонка на «Сочи Автодроме» в статусе этапа чемпионата мира

Расписание уик-энда и трансляций: 

Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время)

 

Первая тренировка

 

25 сентября,

пятница

  11:00-12:30

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 10:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 17:20

Вторая

тренировка

25 сентября,

пятница

  15:00-16:30

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 14:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 20:30

Третья

тренировка

26 сентября,

суббота

  12:00-13:00

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 11:55 

 

Запись: 

Матч! Арена, 18:50
Квалификация

26 сентября,

суббота

  15:00-16:00

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 14:55 

 

Запись: 

Матч! Арена, 20:00
Гонка

27 сентября,

воскресенье

  14:10

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 13:55

 

Запись:

Матч ТВ, 00:00 (28 сентября)

 Также продолжится показ гонок Формулы 2:

Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время)

Формула 2, гонка 1

26 сентября,

суббота

  10:15

Прямой эфир:

Матч ТВ и Матч! Страна, 10:10

 

Запись

Матч! Арена, 17:35

Формула 2, гонка 2

27 сентября,

воскресенье

  10:55

Прямой эфир:

Матч ТВ и Матч! Страна, 10:50

 

Запись

Матч! Арена, 17:30

Предварительный прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (мин/ макс) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

4 сентября,

пятница

 19 / 27 °C

Переменная облачность

 0 %

Северо-западный,

3,5 м/с

 до 63 %

5 сентября,

суббота

 19 / 26 °C

Переменная облачность

20 %

Юго-западный,

4 м/с

 до 67 %
6 сентября, воскресенье 19 / 26 °C

Переменная облачность, возможны грозы

 30 %

Южный,

4 м/с

 до 67 %

Статистика предыдущей гонки:

Лучшее время

первой тренировки

 1:34.462 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari

Лучшее время

второй тренировки

 1:33.162 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull

Лучшее время

третьей тренировки

 1:32.733 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari

 

Время поула

 

 1:31.628 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Победитель

 Льюис Хэмилтон /  Mercedes

1 час 33 мин 38.992 секунды

Средняя скорость – 198,448 км/ч
Лучший круг в гонке 1:35.761 –  Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Подиум

1.  Льюис Хэмилтон /  Mercedes

2.  Валттери Боттас /  Mercedes

3. Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Полные результаты Гран При России 2019
Освежите в памяти ту гонку Хэмилтон выиграл в Сочи, сход Феттеля лишил победы Леклера

Результаты Гран При России последних пяти лет:

Год Поул-позиция Лучший круг Победитель гонки Победившая команда
2019 Monaco Шарль Леклер  Льюис Хэмилтон  Льюис Хэмилтон  Mercedes
2018 Finland Валттери Боттас Finland Валттери Боттас  Льюис Хэмилтон  Mercedes
2017  Льюис Хэмилтон Finland Кими Райкконен Finland Валттери Боттас  Mercedes
2016  Нико Росберг  Нико Росберг  Нико Росберг  Mercedes
2015  Нико Росберг  Себастьян Феттель  Льюис Хэмилтон  Mercedes

Рекордсмены Гран При России:

  Пилоты Команды
Победы

 Льюис Хэмилтон (4)

  Mercedes (6)
Поулы

 Нико Росберг (2)

  Mercedes (4)
Лучшие круги

Finland Валттери Боттас (2)

 Mercedes (3)

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