Где и когда смотреть Гран При России Формулы 1. Расписание трансляций

После недельного перерыва сезон Формулы 1 продолжится на черноморском побережье. В седьмой раз подряд чемпионат мира посетит Сочи, где пока никому не удалось отобрать победу у гонщиков Mercedes.

9-й этап чемпионата мира Гран При России 25-27 августа Трасса «Сочи Автодром»

Трасса в Имеретинской низменности близ Адлера приняла все до единого Гран При России в XXI веке. Но за сто лет до этого – в 1913-м и 1914-м – гонка с таким названием дважды проходила близ Санкт-Петербурга. К слову, и тогда победа оба раза досталась гонщикам на Benz!