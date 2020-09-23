Где и когда смотреть Гран При России Формулы 1. Расписание трансляций
После дебюта в календаре российская трасса приняла уже шесть гонок, и побеждала здесь всегда только одна команда…
После недельного перерыва сезон Формулы 1 продолжится на черноморском побережье. В седьмой раз подряд чемпионат мира посетит Сочи, где пока никому не удалось отобрать победу у гонщиков Mercedes.
|9-й этап чемпионата мира
|Гран При России
|25-27 августа
|Трасса «Сочи Автодром»
Трасса в Имеретинской низменности близ Адлера приняла все до единого Гран При России в XXI веке. Но за сто лет до этого – в 1913-м и 1914-м – гонка с таким названием дважды проходила близ Санкт-Петербурга. К слову, и тогда победа оба раза досталась гонщикам на Benz!
|9-й Гран При России
|7-й Гран При России в статусе этапа чемпионата мира
|7-й Гран При России на «Сочи Автодроме»
|7-я гонка на «Сочи Автодроме» в статусе этапа чемпионата мира
Расписание уик-энда и трансляций:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Трансляции (московское время)
|
Первая тренировка
|
25 сентября,
пятница
|11:00-12:30
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 10:55
Запись:
Матч! Арена, 17:20
|
Вторая
тренировка
|
25 сентября,
пятница
|15:00-16:30
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 14:55
Запись:
Матч! Арена, 20:30
|
Третья
тренировка
|
26 сентября,
суббота
|12:00-13:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 11:55
Запись:
Матч! Арена, 18:50
|Квалификация
|
26 сентября,
суббота
|15:00-16:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 14:55
Запись:
Матч! Арена, 20:00
|Гонка
|
27 сентября,
воскресенье
|14:10
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 13:55
Запись:
Матч ТВ, 00:00 (28 сентября)
Также продолжится показ гонок Формулы 2:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Трансляции (московское время)
|
Формула 2, гонка 1
|
26 сентября,
суббота
|10:15
|
Прямой эфир:
Матч ТВ и Матч! Страна, 10:10
Запись
Матч! Арена, 17:35
|
Формула 2, гонка 2
|
27 сентября,
воскресенье
|10:55
|
Прямой эфир:
Матч ТВ и Матч! Страна, 10:50
Запись
Матч! Арена, 17:30
Предварительный прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (мин/ макс)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
4 сентября,
пятница
|19 / 27 °C
|
Переменная облачность
|0 %
|
Северо-западный,
3,5 м/с
|до 63 %
|
5 сентября,
суббота
|19 / 26 °C
|
Переменная облачность
|
20 %
|
Юго-западный,
4 м/с
|до 67 %
|6 сентября, воскресенье
|19 / 26 °C
|
Переменная облачность, возможны грозы
|30 %
|
Южный,
4 м/с
|до 67 %
Статистика предыдущей гонки:
|
Лучшее время
первой тренировки
|1:34.462 – Шарль Леклер / Ferrari
|
Лучшее время
второй тренировки
|1:33.162 – Макс Ферстаппен / Red Bull
|
Лучшее время
третьей тренировки
|1:32.733 – Шарль Леклер / Ferrari
|
Время поула
|1:31.628 – Шарль Леклер / Ferrari
|Победитель
|
Льюис Хэмилтон / Mercedes
1 час 33 мин 38.992 секунды
Средняя скорость – 198,448 км/ч
|Лучший круг в гонке
|1:35.761 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Подиум
|
1. Льюис Хэмилтон / Mercedes
2. Валттери Боттас / Mercedes
3. Шарль Леклер / Ferrari
|Полные результаты
|Гран При России 2019
|Освежите в памяти ту гонку
|Хэмилтон выиграл в Сочи, сход Феттеля лишил победы Леклера
Результаты Гран При России последних пяти лет:
|Год
|Поул-позиция
|Лучший круг
|Победитель гонки
|Победившая команда
|2019
|Шарль Леклер
|Льюис Хэмилтон
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2018
|Валттери Боттас
|Валттери Боттас
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2017
|Льюис Хэмилтон
|Кими Райкконен
|Валттери Боттас
|Mercedes
|2016
|Нико Росберг
|Нико Росберг
|Нико Росберг
|Mercedes
|2015
|Нико Росберг
|Себастьян Феттель
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
Рекордсмены Гран При России:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Льюис Хэмилтон (4)
|Mercedes (6)
|Поулы
|
Нико Росберг (2)
|Mercedes (4)
|Лучшие круги
|
Валттери Боттас (2)
|
Mercedes (3)
Читайте также:
Предыдущая новость
К 2021 году машинам Ф1 подрежут диффузоры и крылышки на тормозах
Следующая новость
Бывший босс Ferrari возглавит Формулу 1 с 2021 года
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России