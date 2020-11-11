В эти выходные Формула 1 вновь (благодаря пандемии коронавируса) вернется на трассу, где давно не была. Гонка в окрестностях Стамбула пройдет после паузы, длившейся почти десять лет.

14-й этап чемпионата мира Гран При Турции 13-15 ноября Трасса «Истанбул-парк»

Специально для проведения этапа в начале XXI века был построен автодром, который принял все 7 уже состоявшихся гонок и примет Гран При в эти выходные.