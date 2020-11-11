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Формула 1 / Гран При России / Анонс

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций

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Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций

На трассе в пригороде Стамбула все рекорды принадлежат Ferrari, а среди обладателей лучшего круга есть Виталий Петров

В эти выходные Формула 1 вновь (благодаря пандемии коронавируса) вернется на трассу, где давно не была. Гонка в окрестностях Стамбула пройдет после паузы, длившейся почти десять лет.

14-й этап чемпионата мира
Turkey Гран При Турции
13-15 ноября
Трасса «Истанбул-парк»

Специально для проведения этапа в начале XXI века был построен автодром, который принял все 7 уже состоявшихся гонок и примет Гран При в эти выходные.

8-й Гран При Турции в статусе этапа чемпионата мира на трассе «Истанбул-парк»

Расписание уик-энда и трансляций: 

Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время)

 

Первая тренировка

 

13 ноября,

пятница

  11:00-12:30

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 10:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 22:25 и 06:00 (14 ноября)

Вторая

тренировка

13 ноября,

пятница

  15:00-16:30

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 14:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 00:00 и 07:35 (14 ноября)

Третья

тренировка

14 ноября

суббота

  12:00-13:00

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 11:55 

 

Запись: 

Матч! Арена, 22:00 и 06:00 (15 ноября)
Квалификация

14 ноября

суббота

  15:00-16:00

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 14:55 

 

Запись: 

Матч! Арена, 23:25 и 07:05 (15 ноября)
Гонка

15 ноября

суббота

  13:10

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 12:50

 

Запись:

Матч! Арена, 22:30

Матч ТВ, 04:05 (16 ноября)

 Предварительный прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (мин/ макс) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

13 ноября,

пятница

 11 / 16 °C

Переменная облачность

 10 %

Северо-восточный,

3 м/с

до

80 %

14 ноября,

суббота

 10 / 15 °C

Переменная облачность

20 %

Северо-восточный,

3 м/с

до

78 %
15 ноября, воскресенье 10 / 15 °C

Переменная облачность, кратковременные дожди

 30 %

Северо-восточный,

5 м/с

до

78 %

Статистика предыдущей гонки:

Лучшее время

первой тренировки

 1:38.670 – Spain Фернандо Алонсо / Italy Ferrari

Лучшее время

второй тренировки

1:26.456 –  Дженсон Баттон /  McLaren

Лучшее время

третьей тренировки

 1:26.037 –  Себастьян Феттель / Austria Red Bull

 

Время поула

 

 1:25.049 –  Себастьян Феттель / Austria Red Bull
Победитель

 Себастьян Феттель / Austria Red Bull

1 час 30 мин 17.558 секунды

Средняя скорость – 198,448 км/ч
Лучший круг в гонке 1:35.761 –  Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Подиум

1.  Себастьян Феттель / Austria Red Bull

2. Australia Марк Уэббер / Austria Red Bull

3. Spain Фернандо Алонсо / Italy Ferrari

Результаты Гран При Турции последних пяти лет проведения гонки:

Год Поул-позиция Лучший круг Победитель гонки Победившая команда
2011  Себастьян Феттель Australia Марк Уэббер  Себастьян Феттель Austria Red Bull
2010 Australia Марк Уэббер Russian Federation Виталий Петров  Льюис Хэмилтон  McLaren
2009  Себастьян Феттель  Дженсон Баттон  Дженсон Баттон  Brawn
2008 Brazil Фелипе Масса Кими Райкконен Brazil Фелипе Масса Italy Ferrari
2007 Brazil Фелипе Масса Кими Райкконен Brazil Фелипе Масса Italy Ferrari

Рекордсмены Гран При Турции:

  Пилоты Команды
Победы

Brazil Фелипе Масса (3)

 Italy Ferrari (3)
Поулы

Brazil Фелипе Масса (3)

 Italy Ferrari (3)
Лучшие круги

Кими Райкконен (2)

Italy Ferrari (3)
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Серия Формула 1
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