Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций
На трассе в пригороде Стамбула все рекорды принадлежат Ferrari, а среди обладателей лучшего круга есть Виталий Петров
В эти выходные Формула 1 вновь (благодаря пандемии коронавируса) вернется на трассу, где давно не была. Гонка в окрестностях Стамбула пройдет после паузы, длившейся почти десять лет.
|14-й этап чемпионата мира
|Гран При Турции
|13-15 ноября
|Трасса «Истанбул-парк»
Специально для проведения этапа в начале XXI века был построен автодром, который принял все 7 уже состоявшихся гонок и примет Гран При в эти выходные.
|8-й Гран При Турции в статусе этапа чемпионата мира на трассе «Истанбул-парк»
Расписание уик-энда и трансляций:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Трансляции (московское время)
|
Первая тренировка
|
13 ноября,
пятница
|11:00-12:30
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 10:55
Запись:
Матч! Арена, 22:25 и 06:00 (14 ноября)
|
Вторая
тренировка
|
13 ноября,
пятница
|15:00-16:30
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 14:55
Запись:
Матч! Арена, 00:00 и 07:35 (14 ноября)
|
Третья
тренировка
|
14 ноября
суббота
|12:00-13:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 11:55
Запись:
Матч! Арена, 22:00 и 06:00 (15 ноября)
|Квалификация
|
14 ноября
суббота
|15:00-16:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 14:55
Запись:
Матч! Арена, 23:25 и 07:05 (15 ноября)
|Гонка
|
15 ноября
суббота
|13:10
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 12:50
Запись:
Матч! Арена, 22:30
Матч ТВ, 04:05 (16 ноября)
Предварительный прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (мин/ макс)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
13 ноября,
пятница
|11 / 16 °C
|
Переменная облачность
|10 %
|
Северо-восточный,
3 м/с
|
до
80 %
|
14 ноября,
суббота
|10 / 15 °C
|
Переменная облачность
|
20 %
|
Северо-восточный,
3 м/с
|
до
78 %
|15 ноября, воскресенье
|10 / 15 °C
|
Переменная облачность, кратковременные дожди
|30 %
|
Северо-восточный,
5 м/с
|
до
78 %
Статистика предыдущей гонки:
|
Лучшее время
первой тренировки
|1:38.670 – Фернандо Алонсо / Ferrari
|
Лучшее время
второй тренировки
|
1:26.456 – Дженсон Баттон / McLaren
|
Лучшее время
третьей тренировки
|1:26.037 – Себастьян Феттель / Red Bull
|
Время поула
|1:25.049 – Себастьян Феттель / Red Bull
|Победитель
|
Себастьян Феттель / Red Bull
1 час 30 мин 17.558 секунды
Средняя скорость – 198,448 км/ч
|Лучший круг в гонке
|1:35.761 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Подиум
|
1. Себастьян Феттель / Red Bull
2. Марк Уэббер / Red Bull
3. Фернандо Алонсо / Ferrari
Результаты Гран При Турции последних пяти лет проведения гонки:
|Год
|Поул-позиция
|Лучший круг
|Победитель гонки
|Победившая команда
|2011
|Себастьян Феттель
|Марк Уэббер
|Себастьян Феттель
|Red Bull
|2010
|Марк Уэббер
|Виталий Петров
|Льюис Хэмилтон
|McLaren
|2009
|Себастьян Феттель
|Дженсон Баттон
|Дженсон Баттон
|Brawn
|2008
|Фелипе Масса
|Кими Райкконен
|Фелипе Масса
|Ferrari
|2007
|Фелипе Масса
|Кими Райкконен
|Фелипе Масса
|Ferrari
Рекордсмены Гран При Турции:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Фелипе Масса (3)
|Ferrari (3)
|Поулы
|
Фелипе Масса (3)
|Ferrari (3)
|Лучшие круги
|
Кими Райкконен (2)
|
Ferrari (3)
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России