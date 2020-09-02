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Формула 1 / Гран При Италии / Анонс

Где и когда смотреть Гран При Италии Формулы 1. Расписание трансляций

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Где и когда смотреть Гран При Италии Формулы 1. Расписание трансляций

Эта трасса приняла больше этапов Формулы 1, чем любая другая. Но мало кому придет в голову идея вычеркнуть Монцу из календаря...

За ближайшие две недели Формула 1 проведет сразу две гонки на Апеннинском полуострове. Первым будет этап с хорошо знакомым названием на хорошо знакомой трассе, и пройдет он в привычные даты – первые выходные сентября.

8-й этап чемпионата мира
Italy Гран При Италии
11-13 августа
Трасса «Национальный автодром Монцы»

Трасса в окрестностях Милана монополизировала проведение национального Гран При почти сто лет назад и уступала это право другим автодромам считанные разы. Так что, если у итальянского Гран При есть конкурент в виде британского (оба входили в календари всех без исключения чемпионатов мира), то Монца по количеству проведенных этапов Формулы 1 – единоличный лидер.

90-й Гран При Италии
71-й Гран При Италии в статусе этапа чемпионата мира
85-й Гран При Италии на трассе «Национальный автодром Монцы»
70-я гонка на трассе «Национальный автодром Монцы» в статусе этапа чемпионата мира

Расписание уик-энда и трансляций: 

Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время)

 

Первая тренировка

 

4 сентября,

пятница

  12:00-13:30

Прямой эфир: 

Матч ТВ и Матч! Арена, 11:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 23:00

Вторая

тренировка

4 сентября,

пятница

  16:00-17:30

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 15:55

 

Запись: 

Матч! Арена, 01:50 (5 сентября)

Третья

тренировка

5 сентября,

суббота

  13:00-14:00

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 12:55 

 

Запись: 

Матч! Арена, 22:10

+ 6:00 (6 сентября)
Квалификация

5 сентября,

суббота

  16:00-17:00

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 15:55 

 

Запись: 

Матч! Арена, 23:20

+ 7:10 (6 сентября)
Гонка

6 сентября,

воскресенье

  16:10

Прямой эфир: 

Матч ТВ, 15:55

 

Запись:

Матч! Арена, 19:45

 Также продолжится показ гонок Формулы 2 и Формулы 3:

Сессия Дата Московское время Трансляции (московское время)

Формула 3, гонка 1

5 сентября,

суббота

  11:20

Прямой эфир: 

Матч! Арена, 11:20

 

Запись

Матч! Арена, 21:20

Формула 2, гонка 1

5 сентября,

суббота

  17:40

Прямой эфир:

Матч! Арена, 17:40

 

Запись

Матч! Арена, 01:25 (6 сентября)

Формула 3, гонка 2

6 сентября,

воскресенье

  10:40

Прямой эфир:

Матч! Арена, 10:40

 

Запись

Матч! Арена, 21:55

Формула 2, гонка 2

6 сентября,

воскресенье

  12:05

Прямой эфир:

Матч ТВ и Матч! Арена, 12:05

 

Запись

Матч ТВ, 22:50

Предварительный прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (мин/ макс) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

4 сентября,

пятница

 16 / 28 °C

Солнечно

 10 %

Юго-восточный,

2 м/с

 до 62 %

5 сентября,

суббота

 17 / 29 °C

Солнечно

10 %

Западный, юго-западный,

2 м/с

 до 63 %
6 сентября, воскресенье 17 / 29 °C

Переменная облачность, возможны грозы

 40 %

Южный,

2 м/с

 до 65 %

Статистика предыдущей гонки:

Лучшее время

первой тренировки

 1:27.905 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari

Лучшее время

второй тренировки

 1:20.978 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari

Лучшее время

третьей тренировки

 1:20.294 –  Себастьян Феттель / Italy Ferrari

 

Время поула

 

 1:19.307 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Победитель

Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari

1 час 15 мин 26.665 секунды

Средняя скорость – 243,930 км/ч
Лучший круг в гонке 1:21.779 –  Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Подиум

1. Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari

2.  Валттери Боттас /  Mercedes

3.  Льюис Хэмилтон /  Mercedes
Полные результаты Гран При Италии 2019
Освежите в памяти ту гонку

Леклер выиграл в Монце, Феттель гонку провалил

Результаты Гран При Италии последних пяти лет:

Год Поул-позиция Лучший круг Победитель гонки Победившая команда
2019 Monaco Шарль Леклер  Льюис Хэмилтон Monaco Шарль Леклер Italy Ferrari
2018 Finland Кими Райкконен  Льюис Хэмилтон  Льюис Хэмилтон  Mercedes
2017  Льюис Хэмилтон  Даниэль Риккардо  Льюис Хэмилтон  Mercedes
2016  Льюис Хэмилтон  Фернандо Алонсо  Нико Росберг  Mercedes
2015  Льюис Хэмилтон  Льюис Хэмилтон  Льюис Хэмилтон  Mercedes

Рекордсмены Гран При Италии:

  Пилоты Команды
Победы

 Михаэль Шумахер (5)

 Льюис Хэмилтон (5)

 Italy Ferrari (19)
Поулы

 Льюис Хэмилтон (6)

 Italy Ferrari (21)
Лучшие круги

 Льюис Хэмилтон (6)

Italy Ferrari (19)

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