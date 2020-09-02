Где и когда смотреть Гран При Италии Формулы 1. Расписание трансляций
Эта трасса приняла больше этапов Формулы 1, чем любая другая. Но мало кому придет в голову идея вычеркнуть Монцу из календаря...
За ближайшие две недели Формула 1 проведет сразу две гонки на Апеннинском полуострове. Первым будет этап с хорошо знакомым названием на хорошо знакомой трассе, и пройдет он в привычные даты – первые выходные сентября.
|8-й этап чемпионата мира
|Гран При Италии
|11-13 августа
|Трасса «Национальный автодром Монцы»
Трасса в окрестностях Милана монополизировала проведение национального Гран При почти сто лет назад и уступала это право другим автодромам считанные разы. Так что, если у итальянского Гран При есть конкурент в виде британского (оба входили в календари всех без исключения чемпионатов мира), то Монца по количеству проведенных этапов Формулы 1 – единоличный лидер.
|90-й Гран При Италии
|71-й Гран При Италии в статусе этапа чемпионата мира
|85-й Гран При Италии на трассе «Национальный автодром Монцы»
|70-я гонка на трассе «Национальный автодром Монцы» в статусе этапа чемпионата мира
Расписание уик-энда и трансляций:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Трансляции (московское время)
|
Первая тренировка
|
4 сентября,
пятница
|12:00-13:30
|
Прямой эфир:
Матч ТВ и Матч! Арена, 11:55
Запись:
Матч! Арена, 23:00
|
Вторая
тренировка
|
4 сентября,
пятница
|16:00-17:30
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 15:55
Запись:
Матч! Арена, 01:50 (5 сентября)
|
Третья
тренировка
|
5 сентября,
суббота
|13:00-14:00
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 12:55
Запись:
Матч! Арена, 22:10
+ 6:00 (6 сентября)
|Квалификация
|
5 сентября,
суббота
|16:00-17:00
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 15:55
Запись:
Матч! Арена, 23:20
+ 7:10 (6 сентября)
|Гонка
|
6 сентября,
воскресенье
|16:10
|
Прямой эфир:
Матч ТВ, 15:55
Запись:
Матч! Арена, 19:45
Также продолжится показ гонок Формулы 2 и Формулы 3:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Трансляции (московское время)
|
Формула 3, гонка 1
|
5 сентября,
суббота
|11:20
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 11:20
Запись
Матч! Арена, 21:20
|
Формула 2, гонка 1
|
5 сентября,
суббота
|17:40
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 17:40
Запись
Матч! Арена, 01:25 (6 сентября)
|
Формула 3, гонка 2
|
6 сентября,
воскресенье
|10:40
|
Прямой эфир:
Матч! Арена, 10:40
Запись
Матч! Арена, 21:55
|
Формула 2, гонка 2
|
6 сентября,
воскресенье
|12:05
|
Прямой эфир:
Матч ТВ и Матч! Арена, 12:05
Запись
Матч ТВ, 22:50
Предварительный прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (мин/ макс)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
4 сентября,
пятница
|16 / 28 °C
|
Солнечно
|10 %
|
Юго-восточный,
2 м/с
|до 62 %
|
5 сентября,
суббота
|17 / 29 °C
|
Солнечно
|
10 %
|
Западный, юго-западный,
2 м/с
|до 63 %
|6 сентября, воскресенье
|17 / 29 °C
|
Переменная облачность, возможны грозы
|40 %
|
Южный,
2 м/с
|до 65 %
Статистика предыдущей гонки:
|
Лучшее время
первой тренировки
|1:27.905 – Шарль Леклер / Ferrari
|
Лучшее время
второй тренировки
|1:20.978 – Шарль Леклер / Ferrari
|
Лучшее время
третьей тренировки
|1:20.294 – Себастьян Феттель / Ferrari
|
Время поула
|1:19.307 – Шарль Леклер / Ferrari
|Победитель
|
Шарль Леклер / Ferrari
1 час 15 мин 26.665 секунды
Средняя скорость – 243,930 км/ч
|Лучший круг в гонке
|1:21.779 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Подиум
|
1. Шарль Леклер / Ferrari
2. Валттери Боттас / Mercedes
3. Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Полные результаты
|Гран При Италии 2019
|Освежите в памяти ту гонку
Результаты Гран При Италии последних пяти лет:
|Год
|Поул-позиция
|Лучший круг
|Победитель гонки
|Победившая команда
|2019
|Шарль Леклер
|Льюис Хэмилтон
|Шарль Леклер
|Ferrari
|2018
|Кими Райкконен
|Льюис Хэмилтон
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2017
|Льюис Хэмилтон
|Даниэль Риккардо
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|2016
|Льюис Хэмилтон
|Фернандо Алонсо
|Нико Росберг
|Mercedes
|2015
|Льюис Хэмилтон
|Льюис Хэмилтон
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
Рекордсмены Гран При Италии:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Михаэль Шумахер (5)
Льюис Хэмилтон (5)
|Ferrari (19)
|Поулы
|
Льюис Хэмилтон (6)
|Ferrari (21)
|Лучшие круги
|
Льюис Хэмилтон (6)
|
Ferrari (19)
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии