За ближайшие две недели Формула 1 проведет сразу две гонки на Апеннинском полуострове. Первым будет этап с хорошо знакомым названием на хорошо знакомой трассе, и пройдет он в привычные даты – первые выходные сентября.

8-й этап чемпионата мира Гран При Италии 11-13 августа Трасса «Национальный автодром Монцы»

Трасса в окрестностях Милана монополизировала проведение национального Гран При почти сто лет назад и уступала это право другим автодромам считанные разы. Так что, если у итальянского Гран При есть конкурент в виде британского (оба входили в календари всех без исключения чемпионатов мира), то Монца по количеству проведенных этапов Формулы 1 – единоличный лидер.