«Где Ferrari? Понятия не имею». Хэмилтон и Ферстаппен удивились провалу Скудерии
Соперники не понимают, чем вызвано такое отставание машин из Маранелло
После предсезонных тестов в Барселоне многие ожидали, что Ferrari будет отставать от Mercedes и Red Bull в 2020 году. В первой квалификации сезона в Австрии Скудерия выступила даже хуже, чем ожидалось.
Шарль Леклер занял седьмое место на стартовой решетке, а Себастьян Феттель и вовсе не попал в финальный сегмент. Немец остался 11-м. В ходе квалификации официальная графика Формулы 1 показала, что на прямых Феттель развивает 19-ю скорость в пелотоне из 20. Пилот Red Bull Макс Ферстаппен не смог найти объяснений такого провала конкурентов.
«Надо спросить Ferrari и их инженеров, – сказал голландец. – Я не знаю, у меня машина с мотором Honda. Никакой информации про них у меня нет».
Недоумение разделил и Льюис Хэмилтон: «Где они? Понятия не имею. Не ожидал, что они будут так далеко позади, но как и Макс, я не знаю причин».
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|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Сессия
|Квалификация
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|Red Bull Ринг
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|Льюис Хэмилтон В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
|Команды
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|Автор
|Иван Матушкин