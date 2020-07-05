После предсезонных тестов в Барселоне многие ожидали, что Ferrari будет отставать от Mercedes и Red Bull в 2020 году. В первой квалификации сезона в Австрии Скудерия выступила даже хуже, чем ожидалось.

Шарль Леклер занял седьмое место на стартовой решетке, а Себастьян Феттель и вовсе не попал в финальный сегмент. Немец остался 11-м. В ходе квалификации официальная графика Формулы 1 показала, что на прямых Феттель развивает 19-ю скорость в пелотоне из 20. Пилот Red Bull Макс Ферстаппен не смог найти объяснений такого провала конкурентов.

«Надо спросить Ferrari и их инженеров, – сказал голландец. – Я не знаю, у меня машина с мотором Honda. Никакой информации про них у меня нет».

Недоумение разделил и Льюис Хэмилтон: «Где они? Понятия не имею. Не ожидал, что они будут так далеко позади, но как и Макс, я не знаю причин».