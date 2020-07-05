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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

«Где Ferrari? Понятия не имею». Хэмилтон и Ферстаппен удивились провалу Скудерии

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«Где Ferrari? Понятия не имею». Хэмилтон и Ферстаппен удивились провалу Скудерии
Автор:
, редактор
5 июл. 2020 г., 06:45

Соперники не понимают, чем вызвано такое отставание машин из Маранелло

После предсезонных тестов в Барселоне многие ожидали, что Ferrari будет отставать от Mercedes и Red Bull в 2020 году. В первой квалификации сезона в Австрии Скудерия выступила даже хуже, чем ожидалось.

Шарль Леклер занял седьмое место на стартовой решетке, а Себастьян Феттель и вовсе не попал в финальный сегмент. Немец остался 11-м. В ходе квалификации официальная графика Формулы 1 показала, что на прямых Феттель развивает 19-ю скорость в пелотоне из 20. Пилот Red Bull Макс Ферстаппен не смог найти объяснений такого провала конкурентов.

«Надо спросить Ferrari и их инженеров, – сказал голландец. – Я не знаю, у меня машина с мотором Honda. Никакой информации про них у меня нет». 

Недоумение разделил и Льюис Хэмилтон: «Где они? Понятия не имею. Не ожидал, что они будут так далеко позади, но как и Макс, я не знаю причин».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Квалификация
Местонахождение Red Bull Ринг
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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