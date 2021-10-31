Где еще Хэм провел бы Гран При? Конечно в Африке!

В следующем сезоне в Формуле 1 будет рекордное количество Гран При – 23 этапа. При этом организаторы не прекращают разговоры о необходимости дальнейшего расширения, в частности за счет Америки и других стран.

Так, о том, какую бы еще страну следовало добавить в календарь спросили семикратного чемпиона Формулы 1 Льюиса Хэмилтона.

«Если говорить о месте, куда действительно влечет меня мое сердце, то это Южная Африка, куда Формула 1 должна вернуться, – сказал Хэмилтон. – Будет очень круто отправиться туда и увидеть, насколько красива моя историческая родина».

Хэмилтона поддержал и Шарль Леклер: «Совершенно согласен с Льюисом, что было бы здорово провести гонку на Африканском континенте, в какой бы стране это не было».

Гран При Южной Африки хотели вернуть в календарь уже в 2022 году, однако этого не произошло. Теперь местные организаторы обещают сделать все возможное, чтобы подготовиться к принятию этапа в 2023 году.

Дополнительная информация: Пабло Элизаре