Где еще Хэм провел бы Гран При? Конечно в Африке!
Семикратный чемпион мира заявил, что больше всего ждет возвращения южноафриканского этапа в календарь чемпионата
В следующем сезоне в Формуле 1 будет рекордное количество Гран При – 23 этапа. При этом организаторы не прекращают разговоры о необходимости дальнейшего расширения, в частности за счет Америки и других стран.
Так, о том, какую бы еще страну следовало добавить в календарь спросили семикратного чемпиона Формулы 1 Льюиса Хэмилтона.
«Если говорить о месте, куда действительно влечет меня мое сердце, то это Южная Африка, куда Формула 1 должна вернуться, – сказал Хэмилтон. – Будет очень круто отправиться туда и увидеть, насколько красива моя историческая родина».
Хэмилтона поддержал и Шарль Леклер: «Совершенно согласен с Льюисом, что было бы здорово провести гонку на Африканском континенте, в какой бы стране это не было».
Гран При Южной Африки хотели вернуть в календарь уже в 2022 году, однако этого не произошло. Теперь местные организаторы обещают сделать все возможное, чтобы подготовиться к принятию этапа в 2023 году.
Дополнительная информация: Пабло Элизаре
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