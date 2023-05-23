Предыдущая / Цунода вспомнил, как перестал получать удовольствие от гонок Следующая / Штайнер назвал главную сложность сотрудничества Haas c Ferrari
Формула 1 Новость

Gazzetta: Honda приготовилась объявить о контракте с Aston Martin

Как написала крупнейшая спортивная газета Италии, производитель подтвердит возвращение в Ф1 уже в эту среду

Александр Кабановский
Автор:
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

В публикации со ссылкой на источники, близкие к HRC – гоночному отделению Honda – утверждается, что большие боссы японского концерна решили перезапустить программу производства силовых установок для Ф1 и как минимум с 2026 по 2030 годы станут поставлять их команде Aston Martin. 

Ранее слухи о возможности подобного альянса уже циркулировали в паддоке – эксперты отмечали, что в них есть здравое зерно.

Читайте также:

В материале Gazzetta говорится, что во вторник Honda проведет пресс-конференцию, однако официальную информацию по ее итогам опубликуют днем позже. 

Сейчас Aston Martin использует двигатели, коробки передач и заднюю подвеску от Mercedes, при этом опережая заводскую команду из Брэкли в Кубке конструкторов. Недавнее открытие новой базы в Сильверстоуне и значительное усиление конструкторского состава должны позволить команде самостоятельно производить недостающие узлы после перехода на моторы Honda. 

При этом альянс с Mercedes продлится до сезона-2025, пока действует нынешний регламент. Также автор материала говорит, что сторонам удалось обойти непростой вопрос Фернандо Алонсо – у того сложные отношения с Honda, но ожидается, что испанец все же прекратит выступления к 2026 году, когда ему будет 45 лет. 

Лоренс Стролл, владелец Aston Martin F1 Team

Лоренс Стролл, владелец Aston Martin F1 Team

Фото: Александр Триниц / Motorsport Images

Поделились
Комментарии

Цунода вспомнил, как перестал получать удовольствие от гонок

Штайнер назвал главную сложность сотрудничества Haas c Ferrari
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Видео: тренировка Indy 500 закончилась серьезной аварией

Видео: тренировка Indy 500 закончилась серьезной аварией

IndyCar
Инди-500

Видео: тренировка Indy 500 закончилась серьезной аварией Видео: тренировка Indy 500 закончилась серьезной аварией

«Без риска не будет хорошего результата». Леклер объяснил частые ошибки

«Без риска не будет хорошего результата». Леклер объяснил частые ошибки

Формула 1

«Без риска не будет хорошего результата». Леклер объяснил частые ошибки «Без риска не будет хорошего результата». Леклер объяснил частые ошибки

СМИ: Ferrari предложила Хэмилтону £40 млн за контракт на 2024 год

СМИ: Ferrari предложила Хэмилтону £40 млн за контракт на 2024 год

Формула 1

СМИ: Ferrari предложила Хэмилтону £40 млн за контракт на 2024 год СМИ: Ferrari предложила Хэмилтону £40 млн за контракт на 2024 год

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором

В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором

Формула 1

В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором

Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года

Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года

Формула 1

Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года

Бриаторе: Это я подтолкнул Фернандо в Aston Martin

Бриаторе: Это я подтолкнул Фернандо в Aston Martin

Формула 1

Бриаторе: Это я подтолкнул Фернандо в Aston Martin Бриаторе: Это я подтолкнул Фернандо в Aston Martin

Самое важное:

В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором

В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором

F1 Формула 1

В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором В Honda согласились, чтобы Алонсо выступал на Aston с их мотором

Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda

Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda

F1 Формула 1

Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda

Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года

Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года

F1 Формула 1

Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года

McLaren выступит в Монако в особой ливрее в честь «Тройной короны»

McLaren выступит в Монако в особой ливрее в честь «Тройной короны»

F1 Формула 1
Гран При Монако

McLaren выступит в Монако в особой ливрее в честь «Тройной короны» McLaren выступит в Монако в особой ливрее в честь «Тройной короны»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.