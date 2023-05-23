Gazzetta: Honda приготовилась объявить о контракте с Aston Martin

В публикации со ссылкой на источники, близкие к HRC – гоночному отделению Honda – утверждается, что большие боссы японского концерна решили перезапустить программу производства силовых установок для Ф1 и как минимум с 2026 по 2030 годы станут поставлять их команде Aston Martin.

Ранее слухи о возможности подобного альянса уже циркулировали в паддоке – эксперты отмечали, что в них есть здравое зерно.

В материале Gazzetta говорится, что во вторник Honda проведет пресс-конференцию, однако официальную информацию по ее итогам опубликуют днем позже.

Сейчас Aston Martin использует двигатели, коробки передач и заднюю подвеску от Mercedes, при этом опережая заводскую команду из Брэкли в Кубке конструкторов. Недавнее открытие новой базы в Сильверстоуне и значительное усиление конструкторского состава должны позволить команде самостоятельно производить недостающие узлы после перехода на моторы Honda.

При этом альянс с Mercedes продлится до сезона-2025, пока действует нынешний регламент. Также автор материала говорит, что сторонам удалось обойти непростой вопрос Фернандо Алонсо – у того сложные отношения с Honda, но ожидается, что испанец все же прекратит выступления к 2026 году, когда ему будет 45 лет.

Лоренс Стролл, владелец Aston Martin F1 Team Фото: Александр Триниц / Motorsport Images