Предыдущая / Почему McLaren поставила своим пилотам Hard? В команде объяснили Следующая / В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года
Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

«Бедолага». Гасли и Сайнс устроили пикировку после гонки

Два пилота сражались за позицию на Гран При Великобритании – и один из них остался вовсе не в восторге от действий другого

Абдулла Челик
Автор:
Карлос Сайнс, Ferrari, Пьер Гасли, Scuderia AlphaTauri

На финальном отрезке гонки в Сильверстоуне Пьер Гасли и Карлос Сайнс оказались на трассе рядом. Француз из Alpine с переменным успехом вел борьбу с Лэнсом Строллом – в итоге она закончилась столкновением и сходом Пьера, – но в те моменты, когда был на трассе впереди канадца, пробовал атаковать соперника из Ferrari. 

В одном из эпизодов даже показалось, что Гасли даже сможет выйти вперед, но Карлос весьма жестко действовал в повороте Копс, не оставив сопернику места и вынудив поднять ногу с газа. 

Два гонщика вновь оказались рядом во время медиа-сессии уже после финиша. Гасли, проходя позади Сайнса, легко толкнул того рукой и проговорил: «Не стоит так выдавливать меня с трассы, Карлос». 

Тот прервал интервью, которое давал испанским телевизионщикам, и сказал лишь «побрекито». В переводе это слово означает «бедняга» или «бедолага».

Увидеть этот момент можно здесь.

Сам пилот Ferrari финишировал в Сильверстоуне десятым.

Читайте также:
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Пьер Гасли, Alpine A523, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Пьер Гасли, Alpine A523, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

От Гасли же в итоге досталось еще и Строллу. Тот дважды обгонял француза по ходу дистанции, но оба маневра были не бесспорными. 

«Как по мне, тут все ясно, – объяснил Пьер. – В правилах сказано, что ты не можешь получать преимущество, выезжая с трассы. Когда он обгонял меня, все четыре колеса его машины были за белой линией. На прошлом этапе мне дали за такое 15 секунд, а в этот раз я потерял позицию – и никаких действий [от судей] не последовало.  

Я разочарован». 

Стролл ранее сказал, что Гасли сам виноват в случившемся. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Почему McLaren поставила своим пилотам Hard? В команде объяснили

В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года
Абдулла Челик Больше от
Абдулла Челик
Вольф объяснил спад Mercedes в Австрии терминами фондового рынка

Вольф объяснил спад Mercedes в Австрии терминами фондового рынка

Формула 1
Гран При Австрии

Вольф объяснил спад Mercedes в Австрии терминами фондового рынка Вольф объяснил спад Mercedes в Австрии терминами фондового рынка

Вольф признал, что продлить контракт Льюиса не выходит из-за денег

Вольф признал, что продлить контракт Льюиса не выходит из-за денег

Формула 1

Вольф признал, что продлить контракт Льюиса не выходит из-за денег Вольф признал, что продлить контракт Льюиса не выходит из-за денег

Хилл увидел вину Леклера в истории с промежуточными шинами

Хилл увидел вину Леклера в истории с промежуточными шинами

Формула 1
Гран При Бразилии

Хилл увидел вину Леклера в истории с промежуточными шинами Хилл увидел вину Леклера в истории с промежуточными шинами

Пьер Гасли Больше от
Пьер Гасли
Стролл обвинил Гасли в столкновении и не согласился со штрафом

Стролл обвинил Гасли в столкновении и не согласился со штрафом

Формула 1
Гран При Великобритании

Стролл обвинил Гасли в столкновении и не согласился со штрафом Стролл обвинил Гасли в столкновении и не согласился со штрафом

Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом

Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом

Формула 1
Гран При Великобритании

Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом Инфографика: Гран При Великобритании круг за кругом

Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях

Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Великобритании

Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Alpine назначила нового спортивного босса

Alpine назначила нового спортивного босса

F1 Формула 1

Alpine назначила нового спортивного босса Alpine назначила нового спортивного босса

Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях

Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях

F1 Формула 1
Гран При Великобритании

Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях

Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е

Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е

FE Формула E
Рим I

Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е

В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года

В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года

F1 Формула 1
Гран При Великобритании

В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.