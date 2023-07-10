«Бедолага». Гасли и Сайнс устроили пикировку после гонки
Два пилота сражались за позицию на Гран При Великобритании – и один из них остался вовсе не в восторге от действий другого
На финальном отрезке гонки в Сильверстоуне Пьер Гасли и Карлос Сайнс оказались на трассе рядом. Француз из Alpine с переменным успехом вел борьбу с Лэнсом Строллом – в итоге она закончилась столкновением и сходом Пьера, – но в те моменты, когда был на трассе впереди канадца, пробовал атаковать соперника из Ferrari.
В одном из эпизодов даже показалось, что Гасли даже сможет выйти вперед, но Карлос весьма жестко действовал в повороте Копс, не оставив сопернику места и вынудив поднять ногу с газа.
Два гонщика вновь оказались рядом во время медиа-сессии уже после финиша. Гасли, проходя позади Сайнса, легко толкнул того рукой и проговорил: «Не стоит так выдавливать меня с трассы, Карлос».
Тот прервал интервью, которое давал испанским телевизионщикам, и сказал лишь «побрекито». В переводе это слово означает «бедняга» или «бедолага».
Увидеть этот момент можно здесь.
Сам пилот Ferrari финишировал в Сильверстоуне десятым.
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Пьер Гасли, Alpine A523, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
От Гасли же в итоге досталось еще и Строллу. Тот дважды обгонял француза по ходу дистанции, но оба маневра были не бесспорными.
«Как по мне, тут все ясно, – объяснил Пьер. – В правилах сказано, что ты не можешь получать преимущество, выезжая с трассы. Когда он обгонял меня, все четыре колеса его машины были за белой линией. На прошлом этапе мне дали за такое 15 секунд, а в этот раз я потерял позицию – и никаких действий [от судей] не последовало.
Я разочарован».
Стролл ранее сказал, что Гасли сам виноват в случившемся.
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