«Бедолага». Гасли и Сайнс устроили пикировку после гонки

На финальном отрезке гонки в Сильверстоуне Пьер Гасли и Карлос Сайнс оказались на трассе рядом. Француз из Alpine с переменным успехом вел борьбу с Лэнсом Строллом – в итоге она закончилась столкновением и сходом Пьера, – но в те моменты, когда был на трассе впереди канадца, пробовал атаковать соперника из Ferrari.

В одном из эпизодов даже показалось, что Гасли даже сможет выйти вперед, но Карлос весьма жестко действовал в повороте Копс, не оставив сопернику места и вынудив поднять ногу с газа.

Два гонщика вновь оказались рядом во время медиа-сессии уже после финиша. Гасли, проходя позади Сайнса, легко толкнул того рукой и проговорил: «Не стоит так выдавливать меня с трассы, Карлос».

Тот прервал интервью, которое давал испанским телевизионщикам, и сказал лишь «побрекито». В переводе это слово означает «бедняга» или «бедолага».

Увидеть этот момент можно здесь.

Сам пилот Ferrari финишировал в Сильверстоуне десятым.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Пьер Гасли, Alpine A523, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

От Гасли же в итоге досталось еще и Строллу. Тот дважды обгонял француза по ходу дистанции, но оба маневра были не бесспорными.

«Как по мне, тут все ясно, – объяснил Пьер. – В правилах сказано, что ты не можешь получать преимущество, выезжая с трассы. Когда он обгонял меня, все четыре колеса его машины были за белой линией. На прошлом этапе мне дали за такое 15 секунд, а в этот раз я потерял позицию – и никаких действий [от судей] не последовало.

Я разочарован».

Стролл ранее сказал, что Гасли сам виноват в случившемся.