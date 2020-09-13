Ддебютный Гран При Тосканы начался с аварии на первом же круге. Перед вторым поворотом Кими Райкконен, Пьер Гасли и Ромен Грожан оказались бок о бок, и трем машинам не хватило ширины асфальта.

После столкновения неуправляемые машины вылетели в зону безопасности, вынеся еще и Макса Ферстаппена.

Для Гасли и Ферстаппена авария закончилась сходам, двум другим участникам удалось продолжить движение. По мнению француза из AlphaTauri, причина случившегося в особенностях трассы, которая была построена в 1974 году и по нынешним меркам является весьма узкой.

«На одном участке трассы оказалось слишком много машин, – объяснил Пьер в телеинтервью. – И в первом, и во втором повороте возникла толчея.

Я оказался зажат между Джовинацци и Грожаном. Внезапно они зажали меня с двух сторон в сэндвич, мы столкнулись, и все было кончено».

Он добавил: «Я не видел запись, но не думаю, что кого-то конкретно можно называть виновником. Наверное, такова природа этой трассы. Но мне еще надо посмотреть, как все складывалось».

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Дополнительная информация: Ходр Рави