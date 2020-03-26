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Формула 1 / Новость

Гасли ждет от AlphaTauri борьбы за шестое место в 2020 году

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Гасли ждет от AlphaTauri борьбы за шестое место в 2020 году
Автор:
, редактор
26 мар. 2020 г., 11:45

Напарник Даниила Квята полагает, что их команда стала хуже выглядеть на фоне конкурентов, чем год назад.

В прошлом сезоне Toro Rosso удивила всех, завоевав два подиума и до последнего Гран При ведя борьбу за пятое место в Кубке конструкторов. Зимой команда была переименована в AlphaTauri и получила задачу завершить чемпионат в топ-5. Но ее пилот Пьер Гасли полагает, что в сравнении с прошлым годом команда немного потеряла позиции.

«Полагаю, в целом мы примерно там же, где и в прошлом году. Может, чуть ниже, потому что Racing Point невероятно прибавила. Renault тоже прибавила, и McLaren по-прежнему хороша. Думаю, мы где-то на шестом-седьмом месте. Но я не уделяю этому большого внимания. Это мало что значит, ведь гонок еще не было, и мы пока не атаковали изо всех сил. Все будет видно, когда начнется сезон».

В то же время, француз не хочет оценивать расстановку сил раньше времени.

«Пока мы такие же лидеры чемпионата, как и Льюис, – сказал Гасли в интервью Canal+. – Всегда сложно судить [заранее], на предсезонных тестах так много спекуляций. Мы говорим себе, что отстаем от каких-то команд на одну-две десятые. Но мы не знаем, как они работали, с какими режимами мотора».

Дополнительная информация: Бенжамен Винель

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Пьер Гасли
Команды AlphaTauri В Магазин
Автор Иван Матушкин

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