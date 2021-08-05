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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Гасли ждет новых безумных гонок в 2021 году

Автор:

Гонщик AlphaTauri расстроен, что в Венгрии не смог воспользоваться суматохой

Гасли ждет новых безумных гонок в 2021 году

Эстебан Окон выиграл Гран При Венгрии после аварии на старте и странного тактического решения Льюиса Хэмилтона на рестарте. В прошлом году в схожей ситуации победа в Монце досталась Пьеру Гасли. В Венгрии от так не преуспел, но ждет повторения подобных шансов в этом году.

«Мы видим плотную борьбу за титул и безумные ситуации, а значит у нас будут шансы, надо только на них сосредоточиться, – сказал Гасли. – В Венгрии на старте кому-то повезло больше, кому-то меньше. Надо просто быть рядом, когда появляются шансы».

В Венгрии Гасли также стал жертвой стартовой аварии, устроенной Валттери Боттасом. Француз не получил удар, но был вынужден выехать с трассы и потерял много времени:

«Не знаю, что сказать, кроме того, что Валттери облажался и выбил шестерых лидеров из гонки. Мне повезло не получить таких проблем, как у Ландо, Серхио и Макса. Но я оказался на последнем месте, что трудно исправить на такой трассе. Так что шестое место еще хороший результат».

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