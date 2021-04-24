Гасли замахнулся на борьбу с Mercedes и Red Bull

В 2020 году Red Bull изменил статус своего проекта с Toro Rosso. Команду переименовали в AlphaTauri и она перестала считаться младшим коллективом RBR. Боссы Red Bull уверяели, что хотят построить в Фаэнце самостоятельную сильную команду.

Пилот AlphaTauri Пьер Гасли считает, что шансы стать топ-командой у его коллектива есть, но не в ближайшем будущем.

«Конечно, на это потребуется время, – цитирует Гасли ASN. – Топ-командой за два года не станешь, это долгосрочный проект.

Мы вкладываем много усилий в построение собственной идентичности команды и превращение в серьезного контендера. Пока рано говорить, сможем ли мы побороться с Red Bull и Mercedes. Сейчас наша команда слишком маленькая для этого. Но если будут деньги и инфраструктура, то почему нет?

В MotoGP мы видим, как клиенты и сателлиты борются с топ-командами. Если в Ф1 правила изменятся в ту же сторону, то и здесь такое будет возможно».