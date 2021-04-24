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Формула 1 / Новость

Гасли замахнулся на борьбу с Mercedes и Red Bull

Автор:
, редактор

Правда, через несколько лет и при соблюдении условий

Гасли замахнулся на борьбу с Mercedes и Red Bull

В 2020 году Red Bull изменил статус своего проекта с Toro Rosso. Команду переименовали в AlphaTauri и она перестала считаться младшим коллективом RBR. Боссы Red Bull уверяели, что хотят построить в Фаэнце самостоятельную сильную команду. 

Пилот AlphaTauri Пьер Гасли считает, что шансы стать топ-командой у его коллектива есть, но не в ближайшем будущем.

«Конечно, на это потребуется время, – цитирует Гасли ASN. – Топ-командой за два года не станешь, это долгосрочный проект.

Мы вкладываем много усилий в построение собственной идентичности команды и превращение в серьезного контендера. Пока рано говорить, сможем ли мы побороться с Red Bull и Mercedes. Сейчас наша команда слишком маленькая для этого. Но если будут деньги и инфраструктура, то почему нет?

В MotoGP мы видим, как клиенты и сателлиты борются с топ-командами. Если в Ф1 правила изменятся в ту же сторону, то и здесь такое будет возможно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Пьер Гасли
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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