Гасли: Я знал, что могу победить, но не думал, что с AlphaTauri

Пьер Гасли стал неожиданным победителем Гран При Италии. Он сумел оказаться в группе лидеров в результате удачного пит-стопа под желтыми флагами, благодаря штрафу Хэмилтона вышел в лидеры и удержался впереди до самого финиша.

Не удивительно, что первая реакция Гасли после финиша оказалась очень эмоциональной.

«Гонка получилось сумасшедшей, – сказал Гасли в эфире Sky F1. – Нам повезло, когда появились жетлые и красные флаги. Но машина в целом была быстрой, в том числе на фоне другого быстрого болида, который после рестарта оказался у меня позади. Последние полгода у меня посещало много тревожных мыслей, но в прошлом сезоне был подиум с AlphaTauri, теперь вот первая победа в Монце. Наконец, у меня все получилось!

Я очень благодарен команде, с которой я дебютировал в Формуле 1, с которой я впервые поднялся на подиум и вот теперь победил. Я безумно счастлив, за себя, за команду, за Honda. Эта трасса очень требовательна к мощности силовой установки и сегодня мы сделали всех этих ребят с моторами Mercedes, Ferrari и Renault.

Я стал первым французом, выигравшим Гран При с 1996 года, когда Оливье Панис выиграл в Монако. Я знал, что я должен был принести Франции победу, но не ожидал, что это произойдет за рулем AlphaTauri. Это безумие».