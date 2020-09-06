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Формула 1 / Гран При Италии / Новость

Гасли: Я знал, что могу победить, но не думал, что с AlphaTauri

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Гасли: Я знал, что могу победить, но не думал, что с AlphaTauri
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, Редактор

Французский гонщик признал, что ему повезло в Монце, но похвалил и свою машину

Пьер Гасли стал неожиданным победителем Гран При Италии. Он сумел оказаться в группе лидеров в результате удачного пит-стопа под желтыми флагами, благодаря штрафу Хэмилтона вышел в лидеры и удержался впереди до самого финиша.

Не удивительно, что первая реакция Гасли после финиша оказалась очень эмоциональной.

«Гонка получилось сумасшедшей, – сказал Гасли в эфире Sky F1. – Нам повезло, когда появились жетлые и красные флаги. Но машина в целом была быстрой, в том числе на фоне другого быстрого болида, который после рестарта оказался у меня позади. Последние полгода у меня посещало много тревожных мыслей, но в прошлом сезоне был подиум с AlphaTauri, теперь вот первая победа в Монце. Наконец, у меня все получилось!

Я очень благодарен команде, с которой я дебютировал в Формуле 1, с которой я впервые поднялся на подиум и вот теперь победил. Я безумно счастлив, за себя, за команду, за Honda. Эта трасса очень требовательна к мощности силовой установки и сегодня мы сделали всех этих ребят с моторами Mercedes, Ferrari и Renault.

Я стал первым французом, выигравшим Гран При с 1996 года, когда Оливье Панис выиграл в Монако. Я знал, что я должен был принести Франции победу, но не ожидал, что это произойдет за рулем AlphaTauri. Это безумие».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Сессия Гонка
Пилоты Пьер Гасли
Автор Сергей Иванов

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