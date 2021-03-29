Гасли: Я закончил гонку на первой минуте

Пьер Гасли стал пятым в квалификации Гран При Бахрейна, но уже на первом круге повредил машину, ударившись сзади о McLaren. В итоге француз откатился в хвост пелотона, а незадолго до финиша сошел, так и не сумев найти темп.

«Конечно, я сильно разочарован, – признал Гасли. – Еще не смотрел запись и не знаю, сам ли виноват в контакте с McLaren или нет. Но после него гонка была, по сути, закончена. Я сломал переднее крыло, повредил днище и все было кончено.

Ближе к концу гонки возникли еще проблемы, из-за которых пришлось сойти. Конечно, я разочарован, у меня была хорошая борьба с Ferrari и McLaren. Мы упустили хорошие очки».

Гасли отметил, что первая гонка после межсезонья не принесла ему радости: «Удовольствия я не получил, гонка была дерьмовой. У нас был темп для борьбы с McLaren и Ferrari, но уже на первой минуте это повреждение...»