Гасли: Я умирал в машине из-за сильнейших болей в животе

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Гран При Саудовской Аравии сложился для Пьера Гасли довольно неплохо – особенно учитывая, что его напарник по AlphaTauri Юки Цунода вовсе не стартовал в гонке из-за проблем с машиной.

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Гасли стартовал девятым, но из-за невовремя проведенного пит-стопа в начале гонки откатился за пределы первой десятки. Несмотря на эту неудачу, француз все же смог добраться до очковой зоны и финишировать восьмым – однако такому результату могли помешать сильные боли, которые Пьер начал испытывать на последних 15 кругах заезда.

«Должен сказать, что я очень счастлив, – рассказал Гасли после финиша. – Очень не повезло с временем пит-стопа: как только я выехал из боксов, то увидел, что появилась машина безопасности, поэтому я опустился на 14-е место.

Нам удалось вернуться на восьмую позицию, так что да, думаю, мы можем быть довольны. С моей стороны – это были самые болезненные последние 15 кругов в моей карьере. Не знаю, что случилось с моим кишечником, но я умирал внутри машины. Я кричал от боли и просто радовался, что гонка закончилась и я смог финишировать восьмым.

Казалось, что каждый поворот кто-то вонзал мне нож изнутри, в живот, так что это было нехорошо».

В последующем интервью Sky Sports Гасли отметил, что уже посетил врача: «Я уже ходил к нему – потом узнаем, что это было. Сам я не знаю». Пьер также добавил, что последние пять кругов были для него «выживанием».