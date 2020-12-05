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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Гасли: Я повредил днище в Q1 и добил в Q2

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Гасли: Я повредил днище в Q1 и добил в Q2
Автор:
, редактор

Француз вышел в Q3 даже после двух ударов об бордюр

Пьер Гасли завершил субботнюю тренировку Гран При Сахира в первой тройке, но в квалификации показал только девятое время. Француз рассказал, что в первом сегменте повредил днище об бордюр, а в Q2 усугубил повреждение.

«Конечно, после темпа на третьей тренировке я разочарован результатом, – сказал Гасли. – Я повредил днище в первом сегменте и потом мы как могли старались его восстановить. Но в Q2 все стало довольно трудно. Я снова ударился днищем и потерял некоторые его части, дефлекторы. Так что был доволен просто выходу в Q3. 

Мы прошли по грани, но зная наш темп, я, конечно, расстроился. Потенциал машины был больше, но я повредил машину ударом об бордюр на выходе из восьмого поворота. Я расстроен девятым местом, но не думаю, что мог добиться большего в такой ситуации».

Гасли пока не знает, сколько именно потерял из-за поврежденного днища, но уверен, что свел потери по позициям к минимуму:

«Нам с командой еще надо проверить конкретные цифры, но думаю, мы теряли примерно 15 очков прижимной силы. Пытались вернуть баланс, но перегружать машину прижимной силой на трассе с четырьмя поворотами тоже не выход. 

Нужно было просто минимизировать потери, и нам это удалось. Так что я доволен девятым местом, но завтра надо будет уделить внимание этому [ударам об бордюр], так как нас ждут 87 кругов и наверняка у многих с этим возникнут проблемы».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Пилоты Пьер Гасли
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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