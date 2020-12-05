Гасли: Я повредил днище в Q1 и добил в Q2

Пьер Гасли завершил субботнюю тренировку Гран При Сахира в первой тройке, но в квалификации показал только девятое время. Француз рассказал, что в первом сегменте повредил днище об бордюр, а в Q2 усугубил повреждение.

«Конечно, после темпа на третьей тренировке я разочарован результатом, – сказал Гасли. – Я повредил днище в первом сегменте и потом мы как могли старались его восстановить. Но в Q2 все стало довольно трудно. Я снова ударился днищем и потерял некоторые его части, дефлекторы. Так что был доволен просто выходу в Q3.

Мы прошли по грани, но зная наш темп, я, конечно, расстроился. Потенциал машины был больше, но я повредил машину ударом об бордюр на выходе из восьмого поворота. Я расстроен девятым местом, но не думаю, что мог добиться большего в такой ситуации».

Гасли пока не знает, сколько именно потерял из-за поврежденного днища, но уверен, что свел потери по позициям к минимуму:

«Нам с командой еще надо проверить конкретные цифры, но думаю, мы теряли примерно 15 очков прижимной силы. Пытались вернуть баланс, но перегружать машину прижимной силой на трассе с четырьмя поворотами тоже не выход.

Нужно было просто минимизировать потери, и нам это удалось. Так что я доволен девятым местом, но завтра надо будет уделить внимание этому [ударам об бордюр], так как нас ждут 87 кругов и наверняка у многих с этим возникнут проблемы».