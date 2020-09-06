Гасли: Я готов вернуться в Red Bull

Пьер Гасли начинал сезон-2019 в Red Bull, но продержался в команде всего пять месяцев до того, как его заменили на Алекса Элбона. На Гран При Италии француз одержал свою дебютную победу, и всего вторую в истории его команды под разными названиями.

После финиша Гасли заверил, что уже мог бы снова попробовать силы в Red Bull.

«Я думаю, что готов, но решение принимать не мне, – цитирует пилота The Race. – После возвращения в Toro Rosso я просто сосредоточился на себе и показал, на что способен, если дать мне нужную технику.

В Toro Rosso было много сильных пилотов, и я счастлив быть одним из всего двоих, кто смог принести этой команде победу. Конечно, я полагаю, что сильные результаты должны быть чем-то вознаграждены. Посмотрим. Сейчас я пока не хочу об этом думать, предпочитаю наслаждаться моментом».

До Гасли победить в составе Toro Rosso/AlphaTauri смог только Себастьян Феттель, который затем перешел в Red Bull и выиграл четыре чемпионских титула.