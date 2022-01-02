Гасли: Я должен стать очевидным выбором для Red Bull

В 2021 году Пьер Гасли провел очередной сильный сезон за AlphaTauri. И хотя Серхио Перес явно прижился в составе Red Bull, француз ожидает, что в будущем главная команда вновь может заинтересоваться его кандидатурой.

«Нам надо будет обсудить планы с Red Bull на ближайшие два года, потому что я провел уже восемь лет в программе, – приводит слова Гасли GPFans. – Это долгий срок.

Очевидно, в этом году у них была очень конкурентоспособная машина. Посмотрим, что будет с Максом [Ферстаппеном] и как все будет развиваться дальше, но я должен думать о своей карьере. Я еще очень молод, мне 25 лет, но моя цель – быть первым в списке Red Bull, когда они станут выбирать гонщика на замену.

Все восемь пилотов, которые оказались выше меня в общем зачете, выступали на более быстрых машинах. Именно поэтому важно показать, что если появится свободное место, то я должен быть очевидным выбором. И я пытаюсь сделать, чтобы так оно и было».

Напомним, Пьер Гасли уже выступал в Red Bull – после сезона в Toro Rosso (это имя раньше носила AlphaTauri) француза перевели в основную команду, когда ее покинул Даниэль Риккардо. Однако Гасли сильно отставал по скорости от Макса Ферстаппена, и еще по ходу сезона Пьера отправили обратно в дочерний коллектив, заменив на Алекса Элбона. С тех пор Гасли выступает за Toro Rosso/AlphaTauri, за это время трижды поднявшись на подиум.