Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Предыдущая / Джовинацци: Я потерял место в Ф1 только из-за денег
Формула 1 Новости

Гасли: Я должен стать очевидным выбором для Red Bull

Автор:
, редактор

Француз рассчитывает, что возраст еще позволяет ему помечтать о месте в топ-команде

Гасли: Я должен стать очевидным выбором для Red Bull

В 2021 году Пьер Гасли провел очередной сильный сезон за AlphaTauri. И хотя Серхио Перес явно прижился в составе Red Bull, француз ожидает, что в будущем главная команда вновь может заинтересоваться его кандидатурой. 

«Нам надо будет обсудить планы с Red Bull на ближайшие два года, потому что я провел уже восемь лет в программе, – приводит слова Гасли GPFans. – Это долгий срок.

Очевидно, в этом году у них была очень конкурентоспособная машина. Посмотрим, что будет с Максом [Ферстаппеном] и как все будет развиваться дальше, но я должен думать о своей карьере. Я еще очень молод, мне 25 лет, но моя цель – быть первым в списке Red Bull, когда они станут выбирать гонщика на замену.

Все восемь пилотов, которые оказались выше меня в общем зачете, выступали на более быстрых машинах. Именно поэтому важно показать, что если появится свободное место, то я должен быть очевидным выбором. И я пытаюсь сделать, чтобы так оно и было».

Напомним, Пьер Гасли уже выступал в Red Bull – после сезона в Toro Rosso (это имя раньше носила AlphaTauri) француза перевели в основную команду, когда ее покинул Даниэль Риккардо. Однако Гасли сильно отставал по скорости от Макса Ферстаппена, и еще по ходу сезона Пьера отправили обратно в дочерний коллектив, заменив на Алекса Элбона. С тех пор Гасли выступает за Toro Rosso/AlphaTauri, за это время трижды поднявшись на подиум. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Джовинацци: Я потерял место в Ф1 только из-за денег
Предыдущая новость

Джовинацци: Я потерял место в Ф1 только из-за денег

Загрузить комментарии
Больше от
Александра Шубина
Джовинацци: Я потерял место в Ф1 только из-за денег
Формула 1

Джовинацци: Я потерял место в Ф1 только из-за денег

Стало известно о взрыве еще одной машины участников «Дакара» Дакар
Дакар

Стало известно о взрыве еще одной машины участников «Дакара»

Феттель: Гонщикам не нужно по 10 раз кричать «дерьмо» по радио
Формула 1

Феттель: Гонщикам не нужно по 10 раз кричать «дерьмо» по радио

Пьер Гасли Больше от
Пьер Гасли
Валенки от Мазепина. Что подарил пилотам Ф1 тайный Санта?
Формула 1

Валенки от Мазепина. Что подарил пилотам Ф1 тайный Санта?

Стала известна цена всех аварий Формулы 1 этого года
Формула 1

Стала известна цена всех аварий Формулы 1 этого года

Гасли о финале гонки: Я просто не понимал, с кем сражаюсь Гран При Абу-Даби
Формула 1

Гасли о финале гонки: Я просто не понимал, с кем сражаюсь

AlphaTauri Больше от
AlphaTauri
Видео: Цунода учит Ферстаппена японскому
Формула 1

Видео: Цунода учит Ферстаппена японскому

Кто из гонщиков Ф1 заработал больше всего штрафных баллов?
Формула 1

Кто из гонщиков Ф1 заработал больше всего штрафных баллов?

Гран При Абу-Даби: дуэли в квалификациях Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Гран При Абу-Даби: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Гасли: Я должен стать очевидным выбором для Red Bull
Формула 1 Формула 1

Гасли: Я должен стать очевидным выбором для Red Bull

Джовинацци: Я потерял место в Ф1 только из-за денег
Формула 1 Формула 1

Джовинацци: Я потерял место в Ф1 только из-за денег

McLaren: Mercedes помог Ferrari опередить нас
Формула 1 Формула 1

McLaren: Mercedes помог Ferrari опередить нас

Феттель: Гонщикам не нужно по 10 раз кричать «дерьмо» по радио
Формула 1 Формула 1

Феттель: Гонщикам не нужно по 10 раз кричать «дерьмо» по радио

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.