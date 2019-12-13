Гасли выступил с обвинениями в адрес Марко

Пьер Гасли начал нынешний сезон в составе команды Red Bull, однако серьезно проигрывал в результативности напарнику Максу Ферстаппену – и после летней паузы уступил свое место Александру Элбону.

В недавнем интервью французской газете L`Equipe французский пилот поделился своими впечатлениями от выступлений за австрийскую команду. При этом Гасли позволил себе несколько резких слов о Хельмуте Марко – консультанте гоночного проекта Red Bull, чей голос при выборе пилотов для обеих команд концерна является далеко не последним.

«Марко много чего мне обещал – в частности, что машину доработают, лучше адаптируют под меня. Но ничего так и не было сделано, – рассказал гонщик журналистам. – Шесть месяцев в Red Bull были сплошным разочарованием. Я не мог в полной мере проявить свои способности, мне просто не давали возможности сделать это.

При всем этом несколько раз Марко говорил мне, что я останусь в команде до конца сезона. Однако он просто не держит своего слова. Все это меня расстраивало, но в итоге я просто решил сфокусироваться на себе, на своем пилотаже. В конце концов, все пережитое в этом году стало для меня хорошим уроком».

Вернувшись осенью в команду Toro Rosso, за которую Гасли уже выступал ранее, французский пилот смог отчасти поправить свои дела. Во второй половине сезона он регулярно опережал своего нового товарища по команде Даниила Квята, а на Гран При Бразилии финишировал вторым, показав лучший результат за время выступлений в чемпионате мира.