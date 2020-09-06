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Формула 1 / Гран При Италии / Отчет о гонке

Гасли выиграл невероятную гонку в Монце

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Гасли выиграл невероятную гонку в Монце
Автор:
, Ответственный редактор

Удивительная череда проблем у фаворитов принесла первую в карьере победу Пьеру Гасли, на подиум поднялись Карлос Сайнс и Лэнс Стролл

Размеренный ход итальянской гонки прервал сход ни на что не претендовавшего Кевина Магнуссена на 18-м круге. Именно в этот момент всё и оказалось перевернуто с ног на голову. 

Уверенно лидировавший со старта Льюис Хэмилтон заехал в боксы в тот момент, когда судьи уже объявили о закрытии пит-лейна для эвакуации туда Haas датчанина. Лидер сезона был наказан 10-секундной штрафной остановкой, из-за которой откатился далеко назад. 

Не менее важно, что многие гонщики из второй половины пелотона успела сменить шины до закрытия боксов – это вывело в группу лидеров представителей Alfa Romeo, Ferrari и даже Williams.

На первом же круге после рестарта занимавший четвертое место Шарль Леклер вдребезги разбил машину в «Параболике» – и гонку остановили красными флагами.

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По правилам это дало гонщикам возможность сменить шины и стало «бесплатным пит-стопом» для Лэнса Стролла, который единственный остался на тех же сликах, на которых стартовал. 

Канадец был вторым позади Хэмилтона и казался главным претендентом на победу, но плохо провел новый старт с места, пропустив Пьера Гасли, Кими Райкконена и Антонио Джовинацци. 

Когда Льюис поехал отбывать штраф – такое же наказание назначили и Джовинацци – Гасли возглавил гонку и стал отрываться от соперников, которые застряли за Кими. Эти круги и стали решающими для Пьера и AlphaTauri на пути к первой победе. 

В итоге чемпион мира 2007 года быстро откатился назад, даже не заработав в итоге очков, но ставшему вторым Карлосу Сайнсу удалось лишь догнать лидера – он не успел всерьез атаковать Гасли и проиграл на финишной черте четыре десятых.

 

Испанец изначально выглядел претендентом на серьезный результат: после отличного старта он шел в гонке вторым, уступая лиш Хэмилтону и опережая своего напарника Ландо Норриса. 

Однако Сайнс, как и другие пилоты из числа лидеро, вынужден был проводить пит-стоп после схода Магнуссена в неудачный момент – когда пелотон уже собрался позади машины безопасности, – потому откатился на восьмое место. Однако оттуда Карлос быстро вернулся на второе. 

Стролл замкнул тройку лидеров, дополнив удивительный подиум, ставшим самым «молодым» за всю историю Ф1. Валттери Боттас не сумел поспорить за призовой кубок, так как еще на самом первом круге пропустил четверых соперников, после чего застрял в трафике и финишировал только пятым, уступив еще и Ландо Норрису.

Хэмилтон после своего штрафа пробился на седьмое место, опередив в самом конце Даниила Квята и показав лучшее время круга. Россиянин стал девятым – для него это лучший результат в сезоне.

Очки в Монце заработали Эстебан Окон и Серхио Перес. Стоит отметить и 11-й результат Николя Латифи.

Макс Ферстаппен не смог воспользоваться проблемами Mercedes, так как выбыл из гонки из-за отказа Red Bull.

 

Себастьян Феттель сошел самым первым из-за неполадок с задними тормозами, занимая в тот момент 17-е место.

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Победа Гасли стала первой для самого пилота и команды AlphaTauri (второй, если считать успех Себастьяна Феттеля за рулем Toro Rosso на этой же трассе в 2007-м). Французы не выигрывали в Ф1 с Гран При Монако 1996 года. 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию невероятной гонки в Монце. 

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Результаты Гран При Италии

Поз. Гонщик Команда Мотор Время Пит-стопы*
1 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda - 2
2 Spain Карлос Сайнс McLaren Renault 0.415 2
3 Canada Лэнс Стролл Racing Point Mercedes 3.358 1
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Renault 6.000 2
5 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 7.108 2
6 Australia Даниэль Риккардо Renault Renault 8.391 2
7 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 17.245 3
8 France Эстебан Окон Renault Renault 18.691 2
9 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri Honda 22.208 2
10 Mexico Серхио Перес Racing Point Mercedes 23.224 2
11 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 32.876 2
12 France Ромен Грожан Haas Ferrari 35.164 2
13 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 36.312 2
14 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 36.593 2
15 Thailand Александр Элбон Red Bull Honda 37.533 2
16 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 55.199 3
  Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda   3
  Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari   1
  Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari   1
  Germany Себастьян Феттель Ferrari Ferrari   1

*с учетом остановки на пит-лейне в момент красных флагов

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Сессия Гонка
Автор Александр Кабановский

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