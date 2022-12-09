Гасли выдал планы AlphaTauri по поводу машины 2023 года

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После непростого сезона в составе AlphaTauri, у которой не было достаточного темпа для борьбы за хорошие результаты, Пьер Гасли принял предложение соотечественников из Alpine и сейчас готовится начать новую страницу карьеры, покинув структуры Red Bull.

Как рассказал сам француз, новая машина AT04, которую уже строят в Фаэнце, радикально отличается по концепции от своей предшественницы 2022 года – и хотя в команде уверены, что это позволит сделать большой шаг вперед, сам он испытывает сомнения по этому поводу.

«В нашем спорте очень сложно делать какие-то прогнозы, – рассказал Пьер по ходу тестов в Абу-Даби. – В 2021-м мы были одними из лидеров в средней группе, в этом сезоне откатились в ее конец. Кто предскажет, что будет дальше?

Я знаю, что AlphaTauri радикально сменит концепцию своей машины. Возможно, это и позволит вернуться в борьбу, но я не уверен.

Мне кажется, важно как можно лучше подготовиться к новому сезону. Я держу кулаки, что Alpine будет еще сильнее, чем прежде».

Пьер Гасли, AlphaTauri Фото: Red Bull Content Pool

Гасли, который сменил в Энстоуне Фернандо Алонсо, продолжил: «Надеюсь, для меня перемены пойдут во благо. Но ты никогда не можешь быть уверен в этом. Мы обсуждали это с парнями [из AlphaTauri]: они уверены, что новая машина вообще станет лучшей в истории команды и позволит сражаться с лидерами.

Это нормально. Если вы спросите, любой в паддоке заверит вас, что его команда за зиму серьезно продвинется вперед. В действительности же произойти может что угодно.

Надеюсь, мы сможем сражаться среди лидеров, биться за подиумы, за победы. Или за места в первой пятерке. Но может получиться так, что сезон окажется более сложным.

И хотя правила остались прежними, сюрпризы возможны. Все станет ясно только со стартом чемпионата».

Alpine завершила сезон-2022 четвертой в Кубке конструкторов, хотя ее пилоты не смогли хоть раз подняться на призовой подиум.

«Они провели фантастический сезон, – сказал Гасли. – Стали четвертыми, побили McLaren. Так что машина явно хороша. Следующая цель – большая тройка.

Мы собираемся выложиться по полной, и я не сомневаюсь, что добьемся замечательных результатов».

Гасли дебютировал в Ф1 в 2017 году, его высшим достижением остается победа в итальянском Гран При в 2020-м.