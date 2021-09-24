Гасли въехал в бордюр и задумался о хрупкости крыльев

Пьер Гасли лишился переднего крыла после контакта с бордюром в конце второй тренировки Гран При России. Француз не впервые потерял именно эту деталь машины в нынешнем сезоне и предположил, что AlphaTauri стоит пересмотреть ее конструкцию.

«Кажется, у нас очень хрупкое переднее крыло, – сказал Гасли. – Я потерял его после контакта с Риккардо в Монце, и в Бахрейне, Юки [Цунода] тоже свое потерял в Монце.

У меня была небольшая недостаточная поворачиваемость, я мог въехать в бордюр прямо серединой машины, поэтому чуть расширил, чтобы вылететь за него. Думал, так будет лучше. Но в итоге у меня все переднее крыло отлетело. Надо посмотреть, что можно сделать с этим, но я не сильно переживаю.

Такие бордюры сделаны так, чтобы не сломать машину, а только замедлить. Так что я был удивлен».

Несмотря на аварию, Гасли завершил сессию с третьим временем, что придало ему надежды на успех:

«Это воодушевляет. Утром я был шестым, после обеда – третьим. Было не так уж просто, мы было менее комфортно, чем обычно. Но я счастлив, что бы силен в обеих сессиях».