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Формула 1 / Гран При России Новости

Гасли въехал в бордюр и задумался о хрупкости крыльев

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Пьер полагает, что команде стоит поменять конструкцию переднего крыла

Гасли въехал в бордюр и задумался о хрупкости крыльев

Пьер Гасли лишился переднего крыла после контакта с бордюром в конце второй тренировки Гран При России. Француз не впервые потерял именно эту деталь машины в нынешнем сезоне и предположил, что AlphaTauri стоит пересмотреть ее конструкцию. 

«Кажется, у нас очень хрупкое переднее крыло, – сказал Гасли. – Я потерял его после контакта с Риккардо в Монце, и в Бахрейне, Юки [Цунода] тоже свое потерял в Монце.

У меня была небольшая недостаточная поворачиваемость, я мог въехать в бордюр прямо серединой машины, поэтому чуть расширил, чтобы вылететь за него. Думал, так будет лучше. Но в итоге у меня все переднее крыло отлетело. Надо посмотреть, что можно сделать с этим, но я не сильно переживаю.

Такие бордюры сделаны так, чтобы не сломать машину, а только замедлить. Так что я был удивлен».

Несмотря на аварию, Гасли завершил сессию с третьим временем, что придало ему надежды на успех:

«Это воодушевляет. Утром я был шестым, после обеда – третьим. Было не так уж просто, мы было менее комфортно, чем обычно. Но я счастлив, что бы силен в обеих сессиях».

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