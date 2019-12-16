Гасли: В Toro Rosso понял важность команды

Пьер Гасли начал сезон-2019 в Red Bull, но в августе из-за плохих результатов был переведен в Toro Rosso. В итальянской команде пилот добился ряда хороших результатов, в том числе стал вторым на Гран При Бразилии, принеся команде всего третий подиум за 14 лет ее существования.

Сравнивая свое выступление в двух коллективах, Гасли отметил роль командной работы в своем успехе.

«В любом спорте высшего уровня важно иметь ясные идеи и знать, куда движешься, – сказал Гасли в интервью французскому радио RTL. – Я влюбился в Ф1 и автоспорт в детстве, всегда был бойцом и перфекционистом. Моя цель – стать чемпионом мира и я готов пожертвовать всем ради ее достижения.

В Red Bull я старался делать все возможное в тех условиях, что у меня были. Но я не волшебник. Формула 1 в первую очередь командный спорт, и я еще яснее это понял, когда вернулся в Toro Rosso и добился таких результатов в команде-середняке. Мы смогли регулярно набирать очки и завоевали подиум. При всем уважении к команде, при их бюджете это невероятный результат.

В первые шесть месяцев с Red Bull я полностью выкладывался, работая с тем, что мне давали. Но некоторые вещи можно было сделать по-другому».

Несмотря на успехи во второй половине сезона, Гасли не смог вернуть себе места в Red Bull на 2020 год. Француз останется в Toro Rosso, с которой намерен добиться дальнейшего прогресса: «Мы хотим выступить еще лучше. Toro Rosso стала шестой в Кубке конструкторов в этом году. Мы хотим еще улучшить позицию».