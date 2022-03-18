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По результатам первой тренировки Формулы 1 в Бахрейне пилот AlphaTauri Пьер Гасли смог занять первую позицию. Однако вечером, с наступлением темноты, краски для дочерней команды Red Bull начали сгущаться: Гасли показал только 13-й результат, а его напарник Юки Цунода пристроился в итоговом протоколе следом за французом.

Гасли рассказал, что не знает причину такого результата – и об оптимизме пока говорить тяжело.

«Это были очень сложные сессии, – отметил Пьер. – Думаю, очевидно, что в более жарких погодных условиях машина работала лучше, и затем, когда стало холоднее, начались трудности. Так что сейчас надо надо будет со всем разобраться и проанализировать, почему так происходит, поскольку и гонка, и квалификация поздно вечером – а значит, у нас будут похожие не самые теплые условия.

Утром я чувствовал, что все идет, как надо: я будто ехал на велосипеде – настолько это было естественно. А вечером… Мне показалось, нам надо разгадать загадку, ключ к которой мы пока не можем найти.

Haas была действительно впечатляющей. Боттас. Алонсо с Alpine. Так что команды средней группы будет сильнее, чем в прошлом году, и поэтому нам нужно обрести хороший темп, если мы хотим попасть в третий сегмент квалификации».

Дополнительная информация: Олег Карпов