Гасли усомнился в справедливости штрафа за аварию с Алонсо

Пьер Гасли занимал на стамбульской решетке четвертое место, но в первом повороте оказался бок о бок с Серхио Пересом и Фернандо Алонсо. Как это часто бывает, всем троим места на асфальте не хватило – и Гасли передним правым колесом подтолкнул Алонсо, которого закрутило.

«Я еще не успел толком рассмотреть повторы, – сказал Пьер репортерам после финиша. – Но, разумеется, контакт там был. Внутри очень близко от меня находился Серхио, а снаружи – Фернандо. Говоря откровенно, свободного места там просто не осталось. Но я не стану отрицать контакт.

Но вот по поводу штрафа не могу сказать, справедлив ли он. Мне нужно повнимательнее изучить записи».

Он добавил: «Я видел и Фернандо, и Серхио. И старался отыскать для себя хоть какое-то место. Всем известно, что если в первом повороте рядом оказываются рядом несколько машин, это редко заканчивается хорошо.

Честно говоря, я не знаю, что еще мог сделать. Ситуация была сложной – когда в первом повороте сыро, это всегда риск чего-то такого. Я не хотел, чтобы моя гонка сразу же закончилась из-за аварии, и просто пытался уместиться между двумя машинами. Но места там не было».

В концовке гонки Гасли догонял Льюиса Хэмилтона, у которого скверно работала резина после недавнего пит-стопа. Но в итоге провести обгон французу не удалось.

«Это было очень странно, – отметил Пьер. – В какие-то моменты я был по-настоящему быстр, а затем зернение вдруг становилось серьезной проблемой. Потом шины вновь очищались, но возвращался дождь и скорость вновь падала.

Когда асфальт подсыхал, было сложно следить за шинами. Под конец первого отрезка я догонял Льюиса и Чеко [Переса], а на втором смог настичь Льиюса.

Но как только я оказался вплотную за ним, прижим слишком сильно падал. Мне не удавалось удерживаться за ним в восьмом повороте, потому не вышло подобраться достаточно близко для атаки».

Дополнительная информация: Том Говард