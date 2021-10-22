Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Марко: Мы нашли антидот против проблем в Турции
Формула 1 / Гран При США Новости

Гасли усомнился в асфальте Остина. Его послали в Монако

Автор:
, Редактор

Глава техасского автодрома уверил, что его покрытие полностью пригодно для любых машинами

Гасли усомнился в асфальте Остина. Его послали в Монако

Автодром в Остине, который в этом году принимает Гран При Америк, славится тем, что из-за особенностей грунта на нем из-за проседания почвы регулярно образуются выбоины. В прошлом году тут на первых кругах поломал подвеску Себастьян Феттель, а в этом на трассу жаловались мотоциклисты из MotoGP.

После мотоциклетного Гран При покрытие немного обновили, однако пилот AlphaTauri Пьер Гасли успел высказать недоверие качеству трассы. «Гонка будет непростой, – заявил Гасли. И добавил: «Похоже, по сравнению с прошлым годом покрытие стало даже хуже».

Слова француза вызвали несколько эмоциональную реакцию со стороны руководителя трассы Бобби Эпштейна.

«Гасли может говорить что угодно, но он тут в этом году еще не ездил, – сказал Эпштейн. – Для машин эти выбоины вообще не представляют проблем. Вот и гоночный директор Формулы 1 Майкл Маси присылал к нам людей, который попросили подлатать пару-тройку мест для того, чтобы быть уверенными. Мы это сделали прямо на этой неделе, в понедельник и вторник.

Да, для мотоциклов это представляет сложности, у нас есть участки с проседанием асфальта, но для машин это не страшно. Уверен, что если вы спросите Гасли после поездки, он скажет, что это не худшее покрытие, на котором он гонялся. Поинтересуйтесь у него, как там состояние асфальта в Монако?».

Дополнительная информация: Люк Смит

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Марко: Мы нашли антидот против проблем в Турции

Предыдущая новость

Марко: Мы нашли антидот против проблем в Турции
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Марко: Мы нашли антидот против проблем в Турции Гран При США
Формула 1

Марко: Мы нашли антидот против проблем в Турции

Ферстаппен обвинил сериал Netflix во лжи и отказался сниматься Гран При США
Формула 1

Ферстаппен обвинил сериал Netflix во лжи и отказался сниматься

Феттель получит в США новый мотор. Он просил его раньше Гран При США
Формула 1

Феттель получит в США новый мотор. Он просил его раньше

Пьер Гасли Больше от
Пьер Гасли
Гасли: Кочки в Остине стали хуже прежнего, но я их не боюсь Гран При США
Формула 1

Гасли: Кочки в Остине стали хуже прежнего, но я их не боюсь

Врезался в Алонсо, а не в Переса. FIA объяснила штраф Гасли Гран При Турции
Формула 1

Врезался в Алонсо, а не в Переса. FIA объяснила штраф Гасли

Гасли усомнился в справедливости штрафа за аварию с Алонсо Гран При Турции
Формула 1

Гасли усомнился в справедливости штрафа за аварию с Алонсо

Самое читаемое Сегодня

Марко: Мы нашли антидот против проблем в Турции
Формула 1 Формула 1

Марко: Мы нашли антидот против проблем в Турции

Мазепин смог попасть в США только через Мексику
Формула 1 Формула 1

Мазепин смог попасть в США только через Мексику

Ферстаппен обвинил сериал Netflix во лжи и отказался сниматься
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен обвинил сериал Netflix во лжи и отказался сниматься

Боттас расслабился после увольнения из Mercedes
Формула 1 Формула 1

Боттас расслабился после увольнения из Mercedes

Гасли усомнился в асфальте Остина. Его послали в Монако
Формула 1 Формула 1

Гасли усомнился в асфальте Остина. Его послали в Монако

Продажа Alfa Romeo/Sauber американцам на грани срыва?
Формула 1 Формула 1

Продажа Alfa Romeo/Sauber американцам на грани срыва?

Баттон: Алонсо сходил с гонки, когда я его опережал
Формула 1 Формула 1

Баттон: Алонсо сходил с гонки, когда я его опережал

Хаккинен вернется в гонки и станет напарником Боттаса
Формула 1 Формула 1

Хаккинен вернется в гонки и станет напарником Боттаса

Самое важное:

Гасли усомнился в асфальте Остина. Его послали в Монако
Формула 1 Формула 1

Гасли усомнился в асфальте Остина. Его послали в Монако

Марко: Мы нашли антидот против проблем в Турции
Формула 1 Формула 1

Марко: Мы нашли антидот против проблем в Турции

Ферстаппен обвинил сериал Netflix во лжи и отказался сниматься
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен обвинил сериал Netflix во лжи и отказался сниматься

Феттель получит в США новый мотор. Он просил его раньше
Формула 1 Формула 1

Феттель получит в США новый мотор. Он просил его раньше

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.