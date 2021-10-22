Гасли усомнился в асфальте Остина. Его послали в Монако

Автодром в Остине, который в этом году принимает Гран При Америк, славится тем, что из-за особенностей грунта на нем из-за проседания почвы регулярно образуются выбоины. В прошлом году тут на первых кругах поломал подвеску Себастьян Феттель, а в этом на трассу жаловались мотоциклисты из MotoGP.

После мотоциклетного Гран При покрытие немного обновили, однако пилот AlphaTauri Пьер Гасли успел высказать недоверие качеству трассы. «Гонка будет непростой, – заявил Гасли. И добавил: «Похоже, по сравнению с прошлым годом покрытие стало даже хуже».

Слова француза вызвали несколько эмоциональную реакцию со стороны руководителя трассы Бобби Эпштейна.

«Гасли может говорить что угодно, но он тут в этом году еще не ездил, – сказал Эпштейн. – Для машин эти выбоины вообще не представляют проблем. Вот и гоночный директор Формулы 1 Майкл Маси присылал к нам людей, который попросили подлатать пару-тройку мест для того, чтобы быть уверенными. Мы это сделали прямо на этой неделе, в понедельник и вторник.

Да, для мотоциклов это представляет сложности, у нас есть участки с проседанием асфальта, но для машин это не страшно. Уверен, что если вы спросите Гасли после поездки, он скажет, что это не худшее покрытие, на котором он гонялся. Поинтересуйтесь у него, как там состояние асфальта в Монако?».

Дополнительная информация: Люк Смит

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