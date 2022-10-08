Гасли ушел из AlphaTauri и с 2023 года поедет за Alpine

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О том, что коллектив из Энстоуна – в ту пора он еще именовался Renault – интересуется Пьером Гасли, мы писали ровно два года назад, в октябре 2020-го. В ту пору гонщик был раздосадован отсутствием перспектив в главной команде Red Bull и активно искал другие варианты продолжения карьеры.

В итоге француз остался в AlphaTauri еще на два сезона, причем его контракт предусматривал выступления и в 2023 году, но в субботу (невероятно ранним) утром на Гран При Японии было сделано одновременное заявление о переходе 26-летнего гонщика.

С нового сезона Гасли поедет за Alpine вместе с Эстебаном Оконом, причем его контракт назван многолетним. Состава из двух французов у Renault/Alpine не было с 1982 года и пары Алена Проста и Рене Арну.

Пьер Гасли и Эстебан Окон, Alpine F1 Team Фото: Alpine

Такое развитие событий не стало для паддока сюрпризом, ибо после потери Фернандо Алонсо и Оскара Пиастри французы явно нацелились усадить соотечественника за руль своей машины. В AlphaTauri согласились пойти навстречу, так как сами по-прежнему не могут предложить ему «повышение»: Серхио Перес останется в Red Bull минимум до конца 2024 года, Макс Ферстаппен – и того дольше.

Одновременно AlphaTauri сообщила, что освободившуюся вакансию займет Ник де Врис, которому хватило для приглашения в команду всего одного неполного уик-энда: месяц назад он заменил в Монце Алекса Элбона и финишировал на сенсационном девятом месте.

Это означает, что в пелотоне 2023 года останется всего две вакансии – в Haas и Williams.

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