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Формула 1 / Новость

Гасли удивлен тем, что его не вернули в Red Bull

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Гасли удивлен тем, что его не вернули в Red Bull
Автор:
, Редактор

Пьер полагает, что команде стоило снова обдумать его кандидатуру

Пьер Гасли после одного сезона в Toro Rosso был в 2019 году переведен в Red Bull. Однако из-за плохих результатов его уже в августе вернули в команду из Фаэнцы. 

В сезоне-2019 он вместе с Toro Rosso завоевал свой дебютный подиум, а в этом году одержал первую победу в Формуле 1. Однако это не принесло французу нового шанса в Red Bull. Перед Гран При Эмилии-Романьи было подтверждено, что Гасли продолжит выступать за AlphaTauri.

«Не могу сказать, что разочарован, скорее удивлен, – сказал Гасли. – За 14 лет после Себа я единственный пилот Toro Rosso, который выиграл гонку. Себа перевели в Red Bull и он выиграл четыре титула. Так что я просто удивлен тем, что мою кандидатуру не рассматривали.

Я взял два подиума с Toro Rosso и считаю, что нынешний сезон идет нормально. Но все, что я могу сделать, это стараться лучше, чтобы получить шанс в будущем. Это все, что в моих силах, и я больше не хочу об этом думать».

Гасли также спросили, объяснил ли ему советник Red Bull Хельмут Марко свое решение по составу.

«У них есть своя стратегия, – ответил француз. – Это их решение и лучше спрашивать у них. Но мне уже давно было понятно, что меня оставят в нынешней команде. И я не разочарован, ведь мы выступаем на хорошем уровне, я могу показать свои навыки, скорость и потенциал. 

Мне 24 года. Понятно, что моя цель – сражаться с лидерами, стать претендентом на чемпионство. Но сейчас мне надо как можно лучше выступать в нынешней команде».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Пьер Гасли
Команды AlphaTauri , Red Bull Racing
Автор Алекс Калинаукас

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