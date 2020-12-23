Гасли удивился успехам в 2020 году

Пьер Гасли в 2020 году выиграл первый Гран При в карьере и занял десятое место в чемпионате. Француз признался, что не ожидал таких успехов за рулем AlphaTauri.

«Должен признаться, в начале года я ждал гораздо более тяжелого сезона, – сказал Гасли пресс-службе Ф1. – На тестах в Барселоне мы были недовольны несколькими вещами в машине. Нам было куда улучшать аэродинамику, но уже в первых гонках команда смогла сделать большой шаг вперед.

Понятно, что был локдаун и старт сезона отложили, что и помогло нам. В Австрии у нас были обновления уже на первом этапе года. Но и по ходу сезона мы постоянно наращивали темп».

Гасли отметил роль двигателя Honda в своих успехах: «Думаю, сейчас у нас очень боеспособный мотор. Honda фантастически работала весь год, и эволюция в сравнении с прошлым сезоном очевидна».