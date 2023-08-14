Гасли: У меня никогда не было в Ф1 такого невезения, как в 2023-м

Проведя всю карьеру при поддержке Red Bull, Пьер Гасли минувшей зимой сменил AlphaTauri на Alpine. Переходя в Энстоун на место Фернандо Алонсо, он рассчитывал получить четвертую по скорости машину – но в действительности сезон-2023 вышел для его команды намного сложнее.

Нехватку темпа усугубили внутренние распри, кадровые перестановки и проблемы с надежностью, а также обычное невезение. В Мельбурне и Будапеште Гасли выбывал из гонки после столкновений со своим напарником Эстебаном Оконом.

В итоге к летнему перерыву Пьер занимает лишь 12-е место в чемпионате, а едва ли не единственным позитивным моментом для него стало третье место по итогам спринта в Спа.

«Сезон складывается непросто в силу множества причин, – признал француз. – Пожалуй, такого невезения у меня не было еще ни разу за время выступлений в Ф1.

Пару раз мы упускали реальные возможности. Все начиналось с мелочи, но имело лавинообразный эффект и сказывалось на результате. Так что наши позиции не отразают реальных возможностей машины.

С другой стороны, следует признать: мы не настолько сильны, как рассчитывали на старте сезона. Alpine финишировала в прошлом году на сильной четвертой позиции, и хотя мы с самого начала пропустили Aston Martin, это позволяло оставаться пятыми.

Но McLaren удалось улучшать свою машину быстрее нас, и мы опустились на шестое место. А такой результат точно не соответствует нашим целям.

Я бы солгал, сказав, что мы ожидали таких результатов. Впрочем, впереди еще полгода, а у нас на подходе несколько серьезных обновлений. Надеюсь, осенью мы сможем выступать лучше».

Пьер Гасли, Alpine F1 Team, третье место в спринте Фото: Motorsport Images

Говоря о том, что именно мешает машине A523 ехать быстрее, Гасли отметил: «Понятно, что улучшений можно добиться в разных областях. Но прежде всего важен общий уровень прижимной силы.

Дальше важно обратить внимание на баланс по ходу поворота, на который влияют различные внешние условия.

Признаюсь откровенно, сейчас мы пытаемся решить все эти задачи. Нельзя сказать, что в какой-то области мы слабее, чем в других. Надо просто становиться быстрее. И пока нам не удалось сделать тот шаг вперед, на который мы рассчитывали».

Пьер Гасли, Alpine A523 Фото: Alpine