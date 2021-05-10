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Формула 1 Новости

Гасли: Цуноде не хватает эмоционального контроля

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Пилот AlphaTauri верит, что его напарник успокоится

Гасли: Цуноде не хватает эмоционального контроля

После неудачной квалификации на Гран При Испании Юки Цунода публично усомнился в том, что AlphaTauri дает ему такую же машину, как его напарнику Пьеру Гасли. Японец вылетел в первом сегменте, став 16-м, в то время как француз занял 12-е место.

Позднее Цунода извинился за свои слова, а Гасли предположил, что его вспышка была вызвана возрастом – 20-летний Цунода является самым молодым пилотом в нынешней Ф1.

«У Юки была тяжелая квалификация, а он весьма эмоционален, – заметил Гасли. – Думаю, ему не хватает эмоционального контроля. Но он молод, и я верю, что он извлечет уроки и прибавит в этом плане».

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Вольф по ходу гонки требовал убрать Мазепина с пути Хэмилтона. Гоночный директор все объяснил

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Вольф по ходу гонки требовал убрать Мазепина с пути Хэмилтона. Гоночный директор все объяснил
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Пьер Гасли , Юки Цунода
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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