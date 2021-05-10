Гасли: Цуноде не хватает эмоционального контроля

После неудачной квалификации на Гран При Испании Юки Цунода публично усомнился в том, что AlphaTauri дает ему такую же машину, как его напарнику Пьеру Гасли. Японец вылетел в первом сегменте, став 16-м, в то время как француз занял 12-е место.

Позднее Цунода извинился за свои слова, а Гасли предположил, что его вспышка была вызвана возрастом – 20-летний Цунода является самым молодым пилотом в нынешней Ф1.

«У Юки была тяжелая квалификация, а он весьма эмоционален, – заметил Гасли. – Думаю, ему не хватает эмоционального контроля. Но он молод, и я верю, что он извлечет уроки и прибавит в этом плане».