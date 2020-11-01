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Формула 1 / Аналитика

Гасли – топ-пилот, но его не берут в Red Bull. Почему?

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Гасли – топ-пилот, но его не берут в Red Bull. Почему?
Автор:
, редактор

Как Квят, Ферстаппен и Алонсо сдерживают карьеру Пьера

Вчера Пьер Гасли выдал очередное топовое выступление. Для команды, у которой за всю историю был только один поул, второй ряд стартовой решетки – как выход в космос. Да, французу не удалось тут стать Гагариным, но на славу Титова он вполне мог бы претендовать.

Гоночная карьера Гасли – история сплошных успехов, за вычетом половины прошлого года. Он становился чемпионом GP2, взял условное серебро в дебютный сезон в Супер Формуле, а выступления в Ф1 начал четвертым местом на втором Гран При. И это на Toro Rosso.

После прошлогоднего низвержения обратно в Фаэнцу он взял два подиума и больше половины гонок завершил в очках. Сейчас Пьер всего на одно очко отстает от Алекса Элбона, у которого машина не в пример сильнее. 

Пьер Гасли, AlphaTauri

Пьер Гасли, AlphaTauri

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Однако, в Red Bull даже не стали рассматривать возможность возвращения Гасли. Хотя команда с каждым этапом все сдержаннее оценивает шансы Элбона сохранить кокпит за собой, для Пьера уже подтвержден новый сезон в AlphaTauri. 

«Быки» готовы впервые за много лет взять пилота со стороны, хотя в конюшне есть собственный топ-пилот. В чем же дело? 

Слабые напарники

Гасли действительно выступает классно. В 47 Гран При за Toro Rosso/AlphaTauri он набрал 124 очка. Это больше, чем у Даниила Квята за 84 гонки в той же команде.

Пьер лидирует и по общему, и по среднему числу очков в составе команды Франца Тоста. Хоть в какое-то сравнение с ним идут лишь показатели Феттеля, Ферстаппена и Сайнса. Все они или были в топ-командах, или выступают за них сейчас, или имеют подписанные контракты. А кандидатуру Пьера не рассматривают даже после победы в Монце. Почему?

Возможная проблема – недостаток сравнительной базы. В Ф1 силу пилота мерят по его напарнику. Например, акции Нико Хюлькенберга подросли из-за того, что он не сильно проиграл Дэну Риккардо. И теперь немца видят потенциальным риккардозаменителем в паре с Ферстаппеном. У Гасли же просто нет побед над уважаемыми партнерами.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

В первый год в Ф1 Пьер соперничал с Брендоном Хартли. Тут даже и говорить не о чем. Новозеландца взяли в Toro Rosso от безнадеги, ведь до этого уже успели выкинуть из молодежной программы. Он провел один никакой сезон и отправился покорять WEC. Понятно, что победа над ним больших очков Гасли не накинула.

С прошлой осени напарником француза выступает Квят, и тут тоже есть большие сомнения. Даниила так же, как Хартли, уже выгоняли из программы. А сейчас Хельмут Марко практически открыто говорит о скором очередном увольнении россиянина. Разве может восхитить боссов Red Bull победа Гасли над уже списанным пилотом? 

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Свои 12 гонок в паре с Ферстаппеном Пьер провалил. А больше серьезных партнеров для сравнения у него не было. И если в 2021-м за руль AlphaTauri посадят Цуноду, результаты Гасли опять будут вопросом – ведь побить новичка не такое уж и достижение.

Не второй номер

В Имоле Кристиан Хорнер заявил, что Пьера Гасли не берут в Red Bull, чтобы в Фаэнце тоже был свой лидер. То есть босс команды отметил – француза не делают вторым номером в городе, чтобы он оставался первым... ну, не в деревне, но в поселке городского типа. И это хорошо сходится с одним слухом из паддока, который объяснял положение Гасли.

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На Гран При Айфеля вхожий в паддок и со многими знакомый Пол ди Реста заявил, что Гасли не возвращают в Red Bull, так как он «расстроил кое-кого в команде». Мы можем только догадываться, кого и как мог огорчить Пьер, но предположение сделать можно. 

Результаты Гасли и Элбона в Red Bull на 99% убеждают в том, что команда полностью работает на Ферстаппена. И машина наверняка строится и дорабатывается исходя из его потребностей. Косвенно это подтверждает и тот факт, что Алексу предлагали по ходу этого сезона копировать настройки Макса. 

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Возможно, Пьер оказался слишком строптивым и не желал быть вторым номером, которому нужно лишь повторять за лидером? Гасли уже показывал свою неуступчивость, например, не пропуская того же Элбона на трассе. Хотя вроде бы пилоту младшей команды не по чину портить гонку человеку из старшей. 

Сейчас Red Bull просто не нужен гонщик, который будет пытаться противостоять Ферстаппену. Команда полностью сосредоточена на голландце и его гипотетической победе в чемпионате.

Отличным лыком в эту строку будут и слова Марко о том, что подумать о переводе Пьера в Red Bull могут в конце следующего года. Ведь после еще одного безрадостного сезона Макс вполне может покинуть Милтон-Кинс. Тогда-то и место лидера станет свободно. 

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Отсутствие альтернативы

Red Bull уже потеряла Риккардо и Сайнса из-за того, что те не захотели ходить по пятам за Ферстаппеном. Обоих сманила Renault, оба после Энстоуна двинулись дальше и, вполне возможно, получат топ-машины в 2021 году. Но у Гасли такого варианта пока не просматривается – в Renault-то уже взяли Алонсо!

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

У Mercedes есть пара матерых пилотов и два собственных воспитанника на подмену. В Ferrari и McLaren сформированы мощные дуэты молодых гонщиков. У Renault есть Алонсо, у Racing Point – Феттель и сын владельца. 

Ни в одной команде, более сильной или сравнимой по силам с AlphaTauri нет места для потенциального лидера. И потому Red Bull может держать Гасли в Фаэнце, реализуя собственную стратегию. По крайней мере, до конца 2021 года. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Пьер Гасли
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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