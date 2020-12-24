Гасли: Теперь у меня был бы шанс в борьбе с Ферстаппеном

Пьер Гасли выступал за Red Bull в первой половине сезона-2019, но не добился успеха и команда вернула его в Toro Rosso уже в августе. 2020-й год француз провел в AlphaTauri и одержал первую победу в карьере.

По мнению Гасли, теперь он бы составил конкуренцию Максу Ферстаппену в одной команде.

«Думаю, при одинаковых машинах у меня был бы шанс, – цитирует Гасли Auto Motor und Sport. – Но все гораздо сложнее. Я знаю свои навыки.

Когда у меня подходящая машина, как в этом году, я могу быть очень хорош. Я показал это. Я буду давить во весь газ, чтобы получить свой шанс. Сейчас я работаю гораздо лучше. Объективно говоря, я стал лучше как пилот. Стабильнее, опытнее. А в 2021-м я рассчитываю стать еще лучше».