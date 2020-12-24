Гасли: Теперь у меня был бы шанс в борьбе с Ферстаппеном
Поделились
Комментарии
Француз поверил в свои шансы против бывшего напарника
Пьер Гасли выступал за Red Bull в первой половине сезона-2019, но не добился успеха и команда вернула его в Toro Rosso уже в августе. 2020-й год француз провел в AlphaTauri и одержал первую победу в карьере.
По мнению Гасли, теперь он бы составил конкуренцию Максу Ферстаппену в одной команде.
«Думаю, при одинаковых машинах у меня был бы шанс, – цитирует Гасли Auto Motor und Sport. – Но все гораздо сложнее. Я знаю свои навыки.
Когда у меня подходящая машина, как в этом году, я могу быть очень хорош. Я показал это. Я буду давить во весь газ, чтобы получить свой шанс. Сейчас я работаю гораздо лучше. Объективно говоря, я стал лучше как пилот. Стабильнее, опытнее. А в 2021-м я рассчитываю стать еще лучше».
Читайте также:
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Пьер Гасли
|Команды
|AlphaTauri
|Автор
|Иван Матушкин
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Гасли: Теперь у меня был бы шанс в борьбе с Ферстаппеном
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
15 дек. 2020 г.
Лучшие фото Гран При Абу-Даби
15 нояб. 2020 г.
Гран При Турции - стартовая решетка
12 нояб. 2020 г.
Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции
3 нояб. 2020 г.
Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи
10 сент. 2020 г.
Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер