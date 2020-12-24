Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Гасли: Теперь у меня был бы шанс в борьбе с Ферстаппеном

Поделились
Комментарии
Гасли: Теперь у меня был бы шанс в борьбе с Ферстаппеном
Автор:
, редактор

Француз поверил в свои шансы против бывшего напарника

Пьер Гасли выступал за Red Bull в первой половине сезона-2019, но не добился успеха и команда вернула его в Toro Rosso уже в августе. 2020-й год француз провел в AlphaTauri и одержал первую победу в карьере. 

По мнению Гасли, теперь он бы составил конкуренцию Максу Ферстаппену в одной команде.

«Думаю, при одинаковых машинах у меня был бы шанс, – цитирует Гасли Auto Motor und Sport. – Но все гораздо сложнее. Я знаю свои навыки. 

Когда у меня подходящая машина, как в этом году, я могу быть очень хорош. Я показал это. Я буду давить во весь газ, чтобы получить свой шанс. Сейчас я работаю гораздо лучше. Объективно говоря, я стал лучше как пилот. Стабильнее, опытнее. А в 2021-м я рассчитываю стать еще лучше».

Читайте также:

Ферстаппен: Проследил, чтобы Пересу мало платили

Предыдущая новость

Ферстаппен: Проследил, чтобы Пересу мало платили
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Пьер Гасли
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Марко: У Квята нет будущего в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко: У Квята нет будущего в Red Bull

Ферстаппен: Проследил, чтобы Пересу мало платили
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ферстаппен: Проследил, чтобы Пересу мало платили

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона

Гасли: Теперь у меня был бы шанс в борьбе с Ферстаппеном
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гасли: Теперь у меня был бы шанс в борьбе с Ферстаппеном

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

Анализ: Mercedes сбросила скорость в Абу-Даби ради тестов?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: Mercedes сбросила скорость в Абу-Даби ради тестов?

Почему в Сочи скучные гонки? Создатель трассы обвинил Олимпиаду
Формула 1 Формула 1 / Новость

Почему в Сочи скучные гонки? Создатель трассы обвинил Олимпиаду

Самое важное:

Гасли: Теперь у меня был бы шанс в борьбе с Ферстаппеном
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гасли: Теперь у меня был бы шанс в борьбе с Ферстаппеном

Ферстаппен: Проследил, чтобы Пересу мало платили
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ферстаппен: Проследил, чтобы Пересу мало платили

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа

Марко: У Квята нет будущего в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко: У Квята нет будущего в Red Bull

Самое читаемое

1
Формула 1

Марко: У Квята нет будущего в Red Bull

2
Формула 1

Ферстаппен: Проследил, чтобы Пересу мало платили

3
Формула 1

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа

4
Формула 1

Гасли: Теперь у меня был бы шанс в борьбе с Ферстаппеном

41мин
5
Формула 1

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона

1дн

Самое важное:

Гасли: Теперь у меня был бы шанс в борьбе с Ферстаппеном
Формула 1

Гасли: Теперь у меня был бы шанс в борьбе с Ферстаппеном

Ферстаппен: Проследил, чтобы Пересу мало платили
Формула 1

Ферстаппен: Проследил, чтобы Пересу мало платили

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа
Формула 1

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа

Марко: У Квята нет будущего в Red Bull
Формула 1

Марко: У Квята нет будущего в Red Bull

Формула 1 продлила контракт на проведение Гран При Австрии
Формула 1

Формула 1 продлила контракт на проведение Гран При Австрии

Последние видео

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.