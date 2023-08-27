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Гасли связал подиум в Зандфорте с увольнением Сафнауэра

По мнению француза, его лучший результат в сезоне обусловлен тем, что после перестановок в топ-менеджменте команда начала движение в верном направлении

Мэтт Кью
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Подиум: Пьер Гасли, Alpine F1 Team, третье место

Пьер Гасли закончил четвертым богатую на события гонку в Зандфорте, а штраф Серхио Переса и вовсе позволил ему впервые с момента перехода в Alpine подняться на подиум. Чуть ранее француз уже финишировал третьим в спринте бельгийского этапа. 

Такие результаты были достигнуты сразу после того, как из команды ушли три ключевых сотрудника: ее руководитель Отмар Сафнауэр, спортивный директор Алан Пермейн и технический директор Пэт Фрай. Вдобавок, оставил свой пост гендиректор всего бренда Alpine Лоран Росси. 

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По мнению Гасли, между ростом результатов и кадровыми перестановками существует прямая связь.

«Нам надо продолжать работу и до самого конца чемпионата улучшать машину, – сказал гонщик в интервью Canal+. – Но я рад видеть, что дела в команде постепенно приходят в порядок. Мы учимся все лучше работать вместе. 

Это верное направление развития, что мы смогли еще раз подтвердить сегодня». 

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Пьер Гасли, Alpine A523, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Пьер стартовал только с 12-й позиции, однако уже после первого круга поехал за промежуточными шинами, благодаря чему вскоре оказался на третьей позиции. И хотя позже гонщику присудили 5-секундный штраф за превышение скорости на пит-лейне, а Макс Ферстаппен с Фернандо Алонсо смогли переиграть его, Гасли использовал свой шанс, да еще и смог в свою очередь опередить на трассе Карлоса Сайнса. 

«Пришло время принимать крайне важные решения, – рассказал он о событиях воскресенья. – Завершая первый же круг гонки [под начавшимся дождем], я сразу понял, что для нас это серьезный шанс – и потому попросил команду без промедления провести мне пит-стоп. Этот шаг оправдал себя. 

Кроме того, машина сегодня ехала здорово, мне удавалось не только вести борьбу с Ferrari, но и держаться весьма близко к [Фернандо] Алонсо».  

Он добавил: «В ситуации, когда постоянно что-то происходит, важно сохранять голову холодной. И я очень доволен командной работой и тем, чего мы смогли добиться»

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