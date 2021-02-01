Гасли стал шестым пилотом Ф1 с диагнозом COVID-19

О положительном результате теста Пьер Гасли сообщил поздно вечером в воскресенье в социальных сетях.

«Хочу, чтобы вы знали – у меня подтвердился COVID-19, – написал гонщик. – Я уже сообщил об этом всем, к кем контактировал в последнее время.

Сейчас я на самоизоляции и следую всем правилам, установленным местными властями. Чувствую себя нормально и продолжу тренироваться дома. Берегите себя».

Примечательно, что до Гасли именно в Дубае коронавирусом заразились еще два гонщика Ф1, Ландо Норрис и Шарль Леклер.

Ранее, еще по ходу сезона-2020, коварную болезнь обнаружили у Серхио Переса, Лэнса Строла и Льюиса Хэмилтона. Во всех случаях она протекала у спортсменов в относительно легкой форме и длилась не более недели.