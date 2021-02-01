Гасли стал шестым пилотом Ф1 с диагнозом COVID-19
Французский гонщик AlphaTauri подхватил коронавирус во время тренировок в Дубае
О положительном результате теста Пьер Гасли сообщил поздно вечером в воскресенье в социальных сетях.
«Хочу, чтобы вы знали – у меня подтвердился COVID-19, – написал гонщик. – Я уже сообщил об этом всем, к кем контактировал в последнее время.
Сейчас я на самоизоляции и следую всем правилам, установленным местными властями. Чувствую себя нормально и продолжу тренироваться дома. Берегите себя».
Примечательно, что до Гасли именно в Дубае коронавирусом заразились еще два гонщика Ф1, Ландо Норрис и Шарль Леклер.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Пьер Гасли
|Команды
|AlphaTauri
|Автор
|Люк Смит