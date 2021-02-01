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Формула 1 / Новость

Гасли стал шестым пилотом Ф1 с диагнозом COVID-19

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Гасли стал шестым пилотом Ф1 с диагнозом COVID-19
Автор:
, Редактор Ф1

Французский гонщик AlphaTauri подхватил коронавирус во время тренировок в Дубае

О положительном результате теста Пьер Гасли сообщил поздно вечером в воскресенье в социальных сетях. 

«Хочу, чтобы вы знали – у меня подтвердился COVID-19, – написал гонщик. – Я уже сообщил об этом всем, к кем контактировал в последнее время. 

Сейчас я на самоизоляции и следую всем правилам, установленным местными властями. Чувствую себя нормально и продолжу тренироваться дома. Берегите себя».

Примечательно, что до Гасли именно в Дубае коронавирусом заразились еще два гонщика Ф1, Ландо Норрис и Шарль Леклер. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Пьер Гасли
Команды AlphaTauri
Автор Люк Смит

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