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Формула 1 / Гран При Бахрейна Отчет о тренировке

Гасли стал быстрейшим в первой тренировке нового сезона Ф1

Пилот AlphaTauri опередил в Сахире соперников из Ferrari и Mercedes

Гасли стал быстрейшим в первой тренировке нового сезона Ф1
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63-й чемпионат мира Ф1 стартовал в Бахрейне по новому расписанию – первая тренировка началась в пятницу в 15:00 по местному времени. На трассе, хорошо знакомой командам по недавним тестам, быстрейшим неожиданно стал Пьер Гасли из AlphaTauri.

На самых мягких шинах C3 француз показал время 1:34.193 – это на две с лишним секунды медленнее результата тестов. Тем не менее, остальные начали уик-энд еще медленнее. Пара пилотов Ferrari дополнила тройку лидеров, причем оба проехали свои лучшие круги на более жестком составе С2.

Шарля Леклера закрутило по ходу часовой сессии, но он смог продолжить движение.

Новобранец Mercedes Джордж Расселл стал четвертым, совсем немного выиграв у Макса Ферстаппена. При этом голландец, который провел первую официальную сессию с чемпионской «единичкой», как и его партнер по Red Bull Серхио Перес, не работал по ходу тренировки с самыми мягкими сликами.

Льюис Хэмилтон остался только седьмым, пропустив еще и Лэнса Стролла из Aston Martin. При этом отставание семикратного чемпиона от Гасли составило 0,750 секунды.  

Гонщика команды Haas остались самыми последними, опередив лишь Валттери Боттаса, который большую часть часа провел в гараже из-за проблем с пропусками зажигания в двигателе.

Новость дополняется, результаты готовятся 

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 23 1'34.193  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 22 1'34.557 0.364
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 23 1'34.611 0.418
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 23 1'34.629 0.436
5 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 22 1'34.742 0.549
6 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 22 1'34.814 0.621
7 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 17 1'34.943 0.750
8 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 14 1'35.000 0.807
9 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 20 1'35.028 0.835
10 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 23 1'35.050 0.857
11 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 20 1'35.053 0.860
12 France Эстебан Окон Alpine Renault 15 1'35.151 0.958
13 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 15 1'35.644 1.451
14 Germany Нико Хюлькенберг Aston Martin Mercedes 23 1'35.815 1.622
15 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 17 1'35.923 1.730
16 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 22 1'36.304 2.111
17 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 20 1'36.402 2.209
18 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 23 1'36.536 2.343
19 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 21 1'36.804 2.611
20 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 2    
Полные результаты
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