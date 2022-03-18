Гасли стал быстрейшим в первой тренировке нового сезона Ф1

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63-й чемпионат мира Ф1 стартовал в Бахрейне по новому расписанию – первая тренировка началась в пятницу в 15:00 по местному времени. На трассе, хорошо знакомой командам по недавним тестам, быстрейшим неожиданно стал Пьер Гасли из AlphaTauri.

На самых мягких шинах C3 француз показал время 1:34.193 – это на две с лишним секунды медленнее результата тестов. Тем не менее, остальные начали уик-энд еще медленнее. Пара пилотов Ferrari дополнила тройку лидеров, причем оба проехали свои лучшие круги на более жестком составе С2.

Шарля Леклера закрутило по ходу часовой сессии, но он смог продолжить движение.

Новобранец Mercedes Джордж Расселл стал четвертым, совсем немного выиграв у Макса Ферстаппена. При этом голландец, который провел первую официальную сессию с чемпионской «единичкой», как и его партнер по Red Bull Серхио Перес, не работал по ходу тренировки с самыми мягкими сликами.

Льюис Хэмилтон остался только седьмым, пропустив еще и Лэнса Стролла из Aston Martin. При этом отставание семикратного чемпиона от Гасли составило 0,750 секунды.

Гонщика команды Haas остались самыми последними, опередив лишь Валттери Боттаса, который большую часть часа провел в гараже из-за проблем с пропусками зажигания в двигателе.

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