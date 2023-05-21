Гасли списали штрафные баллы – угроза дисквалификации отступила

Система штрафных баллов, введенная в Ф1 с 2014 года, призвана наказывать пилотов за регулярные нарушения правил. Гонщики кроме непосредственных штрафов за проступки получают еще и баллы – и если их общее количество достигнет 12, вступает в силу механизм отстранения на ближайший Гран При. При этом баллы сгорают по прошествии 12 месяцев после начисления.

Пока что ни одного случая такой дисквалификации в чемпионате не было. Даниил Квят стал первым, кто добрался до отметки в десять баллов, а прошлой осенью в Мехико атака на Лэнса Стролла с выездом за пределы полотна привела к тому, что на этой же опасной черте оказался и Пьер Гасли.

Особенность ситуации француза была в том, что ему предстояло провести с таким штрафным багажом в общей сложности девять этапов – два в конце 2022 года за AlphaTauri и семь в начале 2023-го за Alpine.

Любое нарушение могло иметь для пилота плачевные последствия – ему даже советовали осознанно нарушить правила в конце прошлого сезона, чтобы отбыть наказание и прийти в новую команду без этого дамоклова меча.

Несмотря на все опасения, Пьер справился со своей задачей. Отчасти ему помогли отмены Гран При Китая и Эмилии-Романьи, но так или иначе в понедельник 22 мая два его штрафных балла сгорят.

Безусловно, полностью риск неприятностей не исчез, но теперь французу стало заметно проще. При этом он все равно остался лидером антирейтинга, опережая соперников по пелотону. Вторую строчку сейчас делят Алекс Элбон и Лэнс Стролл с пятью баллами у каждого (шесть есть в пассиве у Даниэля Риккардо, но тот пропускает сезон и сможет избавиться от них к моменту потенциального возвращения в 2024-м).

Еще два балла Гасли спишут в начале июля.