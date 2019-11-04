Гасли сошел в Остине из-за контакта с Пересом

За три круга до конца Гран При США Пьер Гасли шел в очковой зоне и имел достаточный запас, чтобы финишировать в десятке. Однако затем стал резко терять позиции, после чего отправился в боксы и сошел с дистанции. Виной этому стал инцидент между французом и Серхио Пересом, который не попал в трансляцию.

«Я ехал в очках 53 круга из 56, – сказал Гасли. – И считаю, что до того момента проводил очень хорошую гонку. Я держался в одном темпе с Сайнсом, что меня удивило. За три круга до финиша у нас началась борьба с Серхио Пересом и мы столкнулись в 13-м повороте. Был контакт, я сломал правую переднюю подвеску и после этого вынужден был сойти.

Мы боролись. Уже в 12-м повороте шла борьба, а в 13-м он занял внутреннюю траекторию и я задел его правым передним колесом. Из-за этого погнулась передняя подвеска, пришлось ехать в боксы и сходить».

Гасли не знает, был ли Перес виновен в этом инциденте, но не считает это важным.

«Что бы там ни было, мне уже не вернут очки, – сказал француз. – Я не знаю, виноват ли он. Посмотрю на видео. Не думаю, что там был серьезный инцидент. Но, к сожалению, его хватило, чтобы сломать мне подвеску».

Отметим, что на финише у Переса был контакт с другим пилотом Toro Rosso – Даниилом Квятом. Россиянин ударил мексиканца, когда обгонял его, за что был наказан штрафом и лишился очков.

Дополнительная информация: Эд Стро