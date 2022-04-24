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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Гасли: Сдерживать Хэмилтона было не слишком сложно

Пилот AlphaTauri признался, что семикратный чемпион уже не в первый раз застревает позади француза

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Гасли: Сдерживать Хэмилтона было не слишком сложно
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После перехода на слики во время гонки Формулы 1 в Имоле Льюис Хэмилтон буквально застрял за Пьером Гасли и не смог обойти француза до самого финиша.

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Так произошло, поскольку сам Гасли, как и семикратный чемпион по отношению к нему, находился на расстоянии секунды от шедшего впереди Алекса Элбона – и поэтому все трое пилотов попали в так называемый «паровоз DRS».

Алекс Элбон, Williams FW44, Пьер Гасли, AlphaTauri AT03, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Алекс Элбон, Williams FW44, Пьер Гасли, AlphaTauri AT03, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Carl Bingham / Motorsport Images

Гасли отметил, что между ним и Льюисом подобное происходит не в первый раз. «Наверное, это единственное, что произошло со мной за всю гонку, – рассказал Гасли. – Не скажу, что сдерживать его было просто, но при этом и не слишком сложно. Он будто бы застрял за мной, и я застрял позади другой машины, и та машина застряла за другой… Это был просто паровоз, так что не могу назвать эту гонку какой-то захватывающей, а даже наоборот – разочаровывающей. С DRS тоже не получилось продвинуться вперед.

К сожалению для Льюиса, он всегда застревает за мной на треках, где очень тяжело обгонять… Но я был так же раздражен, как и он».

Дополнительная информация: Олег Карпов

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