Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Причиной ошибки Хэмилтона стало случайное нажатие на кнопку Следующая / «Он убить нас хочет?!» Мазепин разозлил Шумахера
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Гасли: С середины гонки у меня барахлил мотор

Автор:
, Ответственный редактор

Пилот AlphaTauri объяснил, что для коллекции ему как раз не хватало третьего места – но добыть его в Баку оказалось очень непросто

Гасли: С середины гонки у меня барахлил мотор

Невероятная гонка в столице Азербайджана принесла Пьеру Гасли место на нижней ступени подиума – в споре за него француз сначала переиграл в тактической борьбе Шарля Леклера, а затем взял верх в дуэли с пилотом Ferrari по ходу двухкругового финального спринта.

Читайте также:

Как оказалось, Гасли добился отличного результата даже несмотря на то, что его машина в воскресенье работала не лучшим образом. 

«На самом деле, примерно с середины дистанции эта гонка складывалась для меня очень сложно, – признался он в интервью после финиша. У нас начались неполадки в моторе. 

Из-за них я терял много мощности на прямых, и Себ [Феттель] смог обогнать меня [после рестарта из-за аварии Лэнса Стролла]. 

Я знал, что два финальных круга будут очень сложными. Пришлось серьезно потолкаться локтями: на каждом торможении я не был уверен, что смогу сдержать соперников. Но мне невероятно хотелось попасть на подиум. И сейчас испытываю невероятные ощущуния».

Он добавил: «Знаете, я уже один раз выиграл и один раз финишировал вторым. Так что для коллекции мне как раз не хватало финиша на третьем месте».

Читайте также:

Дополнительная информация: Филип Клерен

Поделились
Комментарии
Причиной ошибки Хэмилтона стало случайное нажатие на кнопку

Предыдущая новость

Причиной ошибки Хэмилтона стало случайное нажатие на кнопку

Следующая новость

«Он убить нас хочет?!» Мазепин разозлил Шумахера

«Он убить нас хочет?!» Мазепин разозлил Шумахера
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Сессия Гонка
Пилоты Пьер Гасли
Команды AlphaTauri
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку

2
Формула 1

Волшебная кнопка. Из-за чего Хэмилтон проиграл гонку в Баку

3
Формула 1

Pirelli назвала причину взрыва шин в Баку

22ч
4
Формула 1

Причиной ошибки Хэмилтона стало случайное нажатие на кнопку

1дн
5
Формула 1

Ферстаппен: Перес сделал все, чего хотела Red Bull

Самое важное:
Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку
Формула 1

Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку

Ferrari: Поулы в Монако и Баку не отражают нашего темпа
Формула 1

Ferrari: Поулы в Монако и Баку не отражают нашего темпа

Анализ: как Перес, Феттель и Гасли попали на подиум в Баку
Формула 1

Анализ: как Перес, Феттель и Гасли попали на подиум в Баку

Волшебная кнопка. Из-за чего Хэмилтон проиграл гонку в Баку
Формула 1

Волшебная кнопка. Из-за чего Хэмилтон проиграл гонку в Баку

Феттель: После аварии Ферстаппена ждал следующего
Формула 1

Феттель: После аварии Ферстаппена ждал следующего

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
«Я умею ехать тут быстро». Боттас не признал вину в провальной гонке Гран При Азербайджана
Формула 1

«Я умею ехать тут быстро». Боттас не признал вину в провальной гонке

Оливейра выиграл у Куартараро дуэль за победу в Барселоне Гран При Каталонии
MotoGP

Оливейра выиграл у Куартараро дуэль за победу в Барселоне

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях Гран При Азербайджана
Формула 1

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях

Пьер Гасли Больше от
Пьер Гасли
Анализ: как Перес, Феттель и Гасли попали на подиум в Баку Гран При Азербайджана
Формула 1

Анализ: как Перес, Феттель и Гасли попали на подиум в Баку

Безупречный Леклер, сломанный Боттас. Герои и неудачники субботы Гран При Азербайджана
Формула 1

Безупречный Леклер, сломанный Боттас. Герои и неудачники субботы

«Могли обогнать Хэмилтона». Скорость AlphaTauri поставила Гасли в тупик Гран При Азербайджана
Формула 1

«Могли обогнать Хэмилтона». Скорость AlphaTauri поставила Гасли в тупик

AlphaTauri Больше от
AlphaTauri
Цунода назвал старты своим слабым местом Гран При Азербайджана
Формула 1

Цунода назвал старты своим слабым местом

Что получит Цунода от босса за успехи в Формуле 1? Кнедлики!
Формула 1

Что получит Цунода от босса за успехи в Формуле 1? Кнедлики!

Квят о Марко: Он изнывает от желания позвонить мне
Формула 1

Квят о Марко: Он изнывает от желания позвонить мне

Самое читаемое Сегодня

Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку
Формула 1 Формула 1

Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку

Волшебная кнопка. Из-за чего Хэмилтон проиграл гонку в Баку
Формула 1 Формула 1

Волшебная кнопка. Из-за чего Хэмилтон проиграл гонку в Баку

Pirelli назвала причину взрыва шин в Баку
Формула 1 Формула 1

Pirelli назвала причину взрыва шин в Баку

Причиной ошибки Хэмилтона стало случайное нажатие на кнопку
Формула 1 Формула 1

Причиной ошибки Хэмилтона стало случайное нажатие на кнопку

Ферстаппен: Перес сделал все, чего хотела Red Bull
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Перес сделал все, чего хотела Red Bull

Анализ: как Перес, Феттель и Гасли попали на подиум в Баку
Формула 1 Формула 1

Анализ: как Перес, Феттель и Гасли попали на подиум в Баку

Гран При Азербайджана: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Азербайджана: пять быстрых выводов

«Мы просто уничтожены». Вольф подвел итоги уик-энда в Баку
Формула 1 Формула 1

«Мы просто уничтожены». Вольф подвел итоги уик-энда в Баку

Самое важное:

Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку
Формула 1 Формула 1

Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку

Ferrari: Поулы в Монако и Баку не отражают нашего темпа
Формула 1 Формула 1

Ferrari: Поулы в Монако и Баку не отражают нашего темпа

Анализ: как Перес, Феттель и Гасли попали на подиум в Баку
Формула 1 Формула 1

Анализ: как Перес, Феттель и Гасли попали на подиум в Баку

Волшебная кнопка. Из-за чего Хэмилтон проиграл гонку в Баку
Формула 1 Формула 1

Волшебная кнопка. Из-за чего Хэмилтон проиграл гонку в Баку

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.