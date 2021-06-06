Гасли: С середины гонки у меня барахлил мотор

Невероятная гонка в столице Азербайджана принесла Пьеру Гасли место на нижней ступени подиума – в споре за него француз сначала переиграл в тактической борьбе Шарля Леклера, а затем взял верх в дуэли с пилотом Ferrari по ходу двухкругового финального спринта.

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Как оказалось, Гасли добился отличного результата даже несмотря на то, что его машина в воскресенье работала не лучшим образом.

«На самом деле, примерно с середины дистанции эта гонка складывалась для меня очень сложно, – признался он в интервью после финиша. У нас начались неполадки в моторе.

Из-за них я терял много мощности на прямых, и Себ [Феттель] смог обогнать меня [после рестарта из-за аварии Лэнса Стролла].

Я знал, что два финальных круга будут очень сложными. Пришлось серьезно потолкаться локтями: на каждом торможении я не был уверен, что смогу сдержать соперников. Но мне невероятно хотелось попасть на подиум. И сейчас испытываю невероятные ощущуния».

Он добавил: «Знаете, я уже один раз выиграл и один раз финишировал вторым. Так что для коллекции мне как раз не хватало финиша на третьем месте».

Дополнительная информация: Филип Клерен