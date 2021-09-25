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Формула 1 / Гран При России Новости

Гасли резко обвинил команду в провале квалификации

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Пьер считает, что неверное решение в Q2 лишило его отличного результата

Гасли резко обвинил команду в провале квалификации

Пьер Гасли стал лишь 12-м по итогам квалификации Гран При России, хотя пятничные тренировки завершил с третьим временем. Француз уверен, что был в субботу способен добиться намного большего, если бы не ошибка команды, которая отказалсь менять ему шины в конце второго сегмента.

«У нас был темп, чтобы легко пройти в Q3, – сказал Гасли. – Машина была очень быстра, но в Q2 мы остались на трассе на полностью изношенном комплекте резины. Я попросился в боксы, так как видел, что трасса подсыхает, но мы этого не сделали. Это было большой ошибкой и стоило нам попадания в Q3.

Я пока не понимаю, почему мы так сделали, но мы заплатили за это большую цену. Судя по произошедшему в Q3, мы упустили огромный шанс, и я это знал.

Нам не хватило одной десятой для выхода в Q3, а я видел, что могу скинуть полторы секунды. Я еще с первого сегмента знал, что в таких условиях у нас огромный потенциал. И оказаться так далеко при таком потенциале, это просто до бешенства доводит. Мы должны были заехать в боксы, но не сделали этого».

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