Гасли: Рад взять больше ответственности за AlphaTauri

Пьер Гасли проводит лучший сезон в карьере, набирая в среднем 4,8 очка за гонку, и уже одержал дебютную победу в Формуле 1. Однако француз полагает, что в сезоне-2021 он и его команда смогут добиться большего.

«Пока у нас выходит очень успешный сезон, – цитирует Гасли пресс-служба Ф1. – Я завоевал вторую победу в истории команды и первую для себя. И у меня теперь больше всех очков в истории нашей команды.

Так что сезон идет очень хорошо, но в следующем я нацелен достичь еще большего. У AlphaTauri большие амбиции и я рад получить больше ответственности внутри команды и постараться принести ей заслуженный успех».

Гасли перешел из Toro Rosso в Red Bull после дебютного сезона в Ф1, а по ходу второго года вернулся обратно в Фаэнцу. В этом году он весь сезон проводит за AlphaTauri, в которой останется и в 2021-м. Француз полагает, что это станет для него преимуществом:

«Я впервые в карьере останусь в одной команде на второй год. Мы хорошо понимаем, что нам нужно друг от друга. Команда знает, что мне требуется для хороших результатов. Мы знаем, в чем надо прибавить. Моя задача – вести команду в верном направлении, чтобы становиться быстрее и забираться как можно выше в чемпионате».