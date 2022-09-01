Гасли проговорился о новом контракте. По его словам, брачном

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Как ранее стало известно Motorsport.com, одним из серьезных сценариев сезона переходов стал интерес Alpine к Пьеру Гасли – француз уже не слишком интересен Red Bull, зато мог бы помочь своим соотечественникам, потерявшим Фернандо Алонсо и (почти наверняка) Оскара Паистри.

У Гасли есть контракт с AlphaTauri на 2023 год, но поговаривают, будто он не является непреодолимым препятствием.

На этой неделе социальных сетях появился фрагмент из официального видео, подготовленного Ferrari. На нем Шарль Леклер на параде пилотов в Спа общается с Гасли и Джорджем Расселлом. Можно расслышать, как Пьер говорит: «Я еще работаю над финальными деталями контракта».

Из этого многие поспешили сделать вывод, что его переход в Alpine – дело почти решенное.

В четверг в Зандфорте репортеры не упустили случая задать самому гонщику вопрос об этом. Он попробовал пояснить, что речь шла вообще не об Ф1 – а об отношениях с противоположным полом.

«Если бы вы узнали, о чем мы тогда болтали, это наверняка повеселило бы вас, – сказал француз. – Я могу гарантировать, что это не имело никакого отношения к Формуле 1».

Ну уточняющий вопрос Гасли пояснил, что Расселл говорил о помолвках и свадьбах, и что «можете спросить его самого, если хотите». В речи Джорджа на видео и впрямь, если прислушаться, можно уловить слово «свадьба».

Сейчас, если верить социальным сетям, Гасли расстался с прежней подружкой и начал встречаться с 19-летней моделью Франциской Секейрой Гомеш из Португалии*. Ее отец в свое время был гонщиком и даже стартовал в Ле-Мане, а сейчас связан с командой McLaren. Недавно пару видели в одном из ночных клубов Порту.

При этом, говоря о своей ситуации с контрактом в Ф1, Пьер отметил, что со Спа в этом отношении ничего не изменилось: «Все знают о моем положении. У меня контракт с AlphaTauri.

Не думаю, что тут нужно что-то комментировать. Пока я выступаю за AlphaTauri и всегда отдаю этой команде 110%».

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*на фото не Франциска