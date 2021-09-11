Гасли про состав Red Bull: Есть вещи, которые невозможно понять
Пьер не понимает, почему его не берут в главную команду
Red Bull продлила контракт с Серхио Пересом на 2022 год, оставив Пьера Гасли в AlphaTauri. Француз провел в главной команде половину сезона-2019, но затем был возвращен в Фаэнцу из-за плохих результатов.
С тех пор Гасли уже два года добивается выдающихся результатов в младшей команде, но давать ему второй шанс Red Bull не спешит.
«Есть вещи, которые просто невозможно понять, – сказал Гасли в эфире Canal+. – Я провожу лучший сезон, который когда-либо был у гонщика в Toro Rosso или AlphaTauri за 15 лет существования команды.
С одной стороны, я опечален и разочарован. С другой, что же, так вышло. Это не в моей власти».
В Red Bull уже подчеркивали, что видят Гасли лидером второй команды и потому не хотят переводить в первую.
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