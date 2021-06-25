Гасли про Переса: Я как минимум не хуже

Пьер Гасли провел за Red Bull первую половину сезона-2019, но в летний перерыв вернулся в Toro Rosso из-за плохих результатов. Француза заменил Алекс Элбон, который продержался в команде полтора сезона, но теперь работает тест-пилотом.

С 2021 года за Red Bull выступает Серхио Перес. За семь гонок мексиканец одержал одну победу и завоевал еще один подиум. Гасли в текущем сезоне отметился одним подиумом на более слабой машине, и он уверен, что в Red Bull был бы не хуже Переса.

«Я могу выступать как минимум так же хорошо, как он, – уверен Гасли. – Я много работаю, чтобы стать пилотом без слабых мест. И показываю это на трассе. Я постоянно сражаюсь с Ferrari и McLaren, добиваюсь результатов в квалификациях и гонках и, думаю, показываю большой потенциал.

Не думаю, что кто-то кроме меня набирал 37 очков за семь гонок в AlphaTauri. В прошлом за такие результаты сразу награждали переводом Red Bull».

Гасли хотел бы получить второй шанс в Red Bull, но не верит в него в ближайшее время:

«Я бы хотел этого, но получится ли? Все зависит от Red Bull. Не думаю, что сейчас они этого хотят. Никаких разговоров об этом не идет, но в какой-то момент их придется начать».