Гасли: Я немного кашляю, но все в порядке
Пилот AlphaTauri уверен, что с ним все в порядке, несмотря на кашель.
На фоне эпидемии коронавируса, пилот AlphaTauri Пьер Гасли перед Гран При Австралии признался, что чувствует признаки заболевания. При этом француз заверил, что серьезных проблем у него нет.
«Немного кашляю в последние дни, но в целом... Горло побаливает, но я в порядке, – сказал Гасли. – Все хорошо, я в предвкушении этапа».
Гасли также признался, что старается не задумываться о ситуации с коронавирусом: «Честно говоря, я сейчас особо не думаю о том, что будет дальше. Ситуация очень странная, о многих вещах можно говорить. Но сейчас я мыслями в Австралии, надеюсь провести сильную гонку и начать сезон наилучшим образом. А что будет в будущем? Каждый день всплывает столько всего, что я не хочу даже тратить силы на размышления об этом.
Мне не стоит что-то комментировать, я же не президент Италии, я пилот AlphaTauri Пьер Гасли, и не знаю, что будет дальше. То, что будет в ближайшие недели и месяцы, вызывает массу беспокойства, но сейчас мы можем только наилучшим образом делать свое дело в Австралии. В Бахрейне опять будет масса всяких историй и нам придется справляться с ними. А пока мы должны быть рады, что мы здесь и проводим гонку».
Дополнительная информация: Эрвин Ягги
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Пилоты
|Пьер Гасли
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Гасли: Я немного кашляю, но все в порядке
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