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Формула 1 / Гран При Австралии / Новость

Гасли: Я немного кашляю, но все в порядке

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Гасли: Я немного кашляю, но все в порядке
Автор:
, редактор
12 мар. 2020 г., 09:19

Пилот AlphaTauri уверен, что с ним все в порядке, несмотря на кашель.

На фоне эпидемии коронавируса, пилот AlphaTauri Пьер Гасли перед Гран При Австралии признался, что чувствует признаки заболевания. При этом француз заверил, что серьезных проблем у него нет.

«Немного кашляю в последние дни, но в целом... Горло побаливает, но я в порядке, – сказал Гасли. – Все хорошо, я в предвкушении этапа».

Гасли также признался, что старается не задумываться о ситуации с коронавирусом: «Честно говоря, я сейчас особо не думаю о том, что будет дальше. Ситуация очень странная, о многих вещах можно говорить. Но сейчас я мыслями в Австралии, надеюсь провести сильную гонку и начать сезон наилучшим образом. А что будет в будущем? Каждый день всплывает столько всего, что я не хочу даже тратить силы на размышления об этом.

Мне не стоит что-то комментировать, я же не президент Италии, я пилот AlphaTauri Пьер Гасли, и не знаю, что будет дальше. То, что будет в ближайшие недели и месяцы, вызывает массу беспокойства, но сейчас мы можем только наилучшим образом делать свое дело в Австралии. В Бахрейне опять будет масса всяких историй и нам придется справляться с ними. А пока мы должны быть рады, что мы здесь и проводим гонку».

Дополнительная информация: Эрвин Ягги

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Пилоты Пьер Гасли
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Иван Матушкин

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